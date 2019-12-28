Невыносимые утраты: звездные гении, с кем пришлось проститься в этом году

В уходящем году были не только пышные свадьбы, скандальные разводы и звездные пополнения.

Русский TVNET предлагает список звезд, с кем пришлось проститься в 2019 году.

Среди них вы найдете не только известных в мире людей, но и выдающихся жителей Латвии. Пожалуй, именно с нашей страны мы и начнем этот скорбный список.