Сб, 28.12.2019
Я позвонил другу, который служил на флоте - он сказал, что это цунами. Сказал нам найти большой корабль и забраться туда. Я увидел "Махидол", он выходил из бухты на всех парах - мы закричали "Помогите!", и они остановились. Сомчай Джитпентом, врач, переживший цунами
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Невыносимые утраты: звездные гении, с кем пришлось проститься в этом году

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Звезды, по которым скорбит Латвия: Тетерев, Кибилдс, Жагарс и Скулме

ФОТО: пресс-фото/ TVNET/ Instagram/ коллаж Русский TVNET

Конец года - это время, когда пора подводить итоги и вспоминать, что происходило. 

В уходящем году были не только пышные свадьбы, скандальные разводы и звездные пополнения.

 Русский TVNET предлагает список звезд, с кем пришлось проститься в 2019 году. 

Среди них вы найдете не только известных в мире людей, но и выдающихся жителей Латвии. Пожалуй, именно с нашей страны мы и начнем этот скорбный список.

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Звезды, по которым скорбит Латвия: Тетерев, Кибилдс, Жагарс и Скулме

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