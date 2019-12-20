Эпидемия гриппа: в больницу поступил двухмесячный малыш, подросток лежит с осложнениями

В этом году грипп начался раньше обычного, среди пациентов доминирует вирус гриппа B типа - для него характерна температура 40 градусов, головные боли, кашель.

Инфекционисты в то же время предупреждают - даже переболев гриппом в этом году, можно еще раз им заразиться - вирусом типа А.

Отмечается, что более высокая заболеваемость зарегистрирована среди детей. Отменяются классные и школьные елочки и различные другие мероприятия.

Самому младшему ребенку, который лечился в Детской больнице от гриппа, было всего два месяца, самым старшим был подросток. Он лежит в больнице с тяжелыми осложнениями.

У большинства пациентов грипп типа B.

"Он характеризуется высокой температурой, болью в горле, ларингитом, рвотой, а маленькие детки жалуются на сильные головные боли. В этом году грипп В переносится тяжело, приходится задержаться в больнице", - говорит инфекционист Лиене Смане.

Она пояснила, что главное - сбивать высокую температуру. Неотложную помощь следует вызывать только в том случае, если температура не падает.

"При температуре даем парацетамол и ибупрофен в соответствующих дозах, также важно большое количество воды. Если температура высокая, помогают холодные компрессы. Если ребенок активен, может пить и есть, не нужно бежать в больницу", - добавляет инфекционист.

Во время гриппа особенно важны проветривание и мытье рук, а иммунитет против гриппа вырабатывается спустя две недели после вакцинации. И в это время возможно заболеть.

"Если у ребенка был грипп B, настоятельно рекомендуется сделать ему прививку. Наличие гриппа B не означает, что он не заразиться гриппом A", - подчеркивает инфекционист.