Эпидемия гриппа: в больницу поступил двухмесячный малыш, подросток лежит с осложнениями

В Латвии продолжается эпидемия гриппа - в этом году ему характерны осложнения, которые приходится лечить в больнице по меньшей мере неделю, сообщила Panorāma на LTV.
В этом году грипп начался раньше обычного, среди пациентов доминирует вирус гриппа B типа - для него характерна температура 40 градусов, головные боли, кашель.
Инфекционисты в то же время предупреждают - даже переболев гриппом в этом году, можно еще раз им заразиться - вирусом типа А.
Отмечается, что более высокая заболеваемость зарегистрирована среди детей. Отменяются классные и школьные елочки и различные другие мероприятия.
Самому младшему ребенку, который лечился в Детской больнице от гриппа, было всего два месяца, самым старшим был подросток. Он лежит в больнице с тяжелыми осложнениями.
У большинства пациентов грипп типа B.
"Он характеризуется высокой температурой, болью в горле, ларингитом, рвотой, а маленькие детки жалуются на сильные головные боли. В этом году грипп В переносится тяжело, приходится задержаться в больнице", - говорит инфекционист Лиене Смане.
Она пояснила, что главное - сбивать высокую температуру. Неотложную помощь следует вызывать только в том случае, если температура не падает.
"При температуре даем парацетамол и ибупрофен в соответствующих дозах, также важно большое количество воды. Если температура высокая, помогают холодные компрессы. Если ребенок активен, может пить и есть, не нужно бежать в больницу", - добавляет инфекционист.
Во время гриппа особенно важны проветривание и мытье рук, а иммунитет против гриппа вырабатывается спустя две недели после вакцинации. И в это время возможно заболеть.
"Если у ребенка был грипп B, настоятельно рекомендуется сделать ему прививку. Наличие гриппа B не означает, что он не заразиться гриппом A", - подчеркивает инфекционист.
Напомним, за последние недели заболеваемость гриппом в Латвии удвоилась, достигнув 231 случая заболевания на 100 000 населения. Эпидемический порог превышен в Елгаве (365 случаев заболевания на 100 000 населения), в Риге (339), в Валмиере (262) и в Юрмале (180).