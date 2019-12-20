Конечная "маршруток" на Марияс 2А доживает свои последние дни. Что придет на смену?

Изменения для региональных маршрутов

Напомним, ранее прозвучало, что с 1 января остановка Rīgas maršruta taksometru stacija (Rīgas MTS) на улице Марияс 2А больше не будет использоваться как конечный пункт региональных автобусных маршрутов в связи с тем, что владелец земли расторг договор аренды.

Как известно, конечная остановка региональных автобусов будет перенесена на Рижский автовокзал.

В то же время, как отметила изданию представитель Дирекции автотранспорта Зане Плоне, это лишь временный вариант.

На данном этапе дирекция совместно с Рижской думой рассматривает альтернативы, где разместить конечную остановку для региональных маршрутов.

Отметим, что ранее ежегодно на остановке на Марияс 2А начинались и заканчивались 207 549 рейсов, таким образом, это была одна из самых загруженных остановок региональных автобусных маршрутов.

Здесь останавливались три перевозчика - Rīgas taksometru parks, Liepājas autobusu parks и CATA. На остановке начинались маршруты по направлению в Юрмалу, Марупе, Баложи, Кекаву, Балдоне, Сигулду и другие населенные пункты.

С нового года на Рижский автовокзал будет перенесена конечная остановка маршрута №5139 Рига-Гайсмас, №5171 Рига-Павасари-Вирши, №5173 Рига-Медемциемс, №5432 Рига-Рамава-Баложи, №5433 Рига-Яунмарупе, №5435 Рига-Марупе, №5612 Рига-Гайсма- Сигулда, №6779 Рига-Даугмале, №6843 Рига-Плявниеекалнс-Кекава, №6844 Рига-Валдлаучи-Плявниеккалнс-Кекава, №6848 Рига-Сарма-Балдоне, №6852 Рига-Страуме, №7018 Рига-Спунюпе-Яункемери, №7020 Рига-Яункемери и №7023 Рига-Слока.

Изменения для городских маршрутов

В свою очередь для городских микроавтобусов, которые до сих пор начинали и заканчивали свой маршрут на улице Марияс 2А, с нового года конечной станет улица Абренес, рассказала представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

Эти изменения затронут пять маршрутов микроавтобусов: 233 (Центр-Зиепниеккалнс), 244 (Центральный вокзал-Ильгюциемс), 246 (Центральный вокзал-Даугавгрива), 322 (Центральный вокзал-Аэропорт), 346 (Центр-Даугавгрива).

Планы застройки

Напомним, такие изменения вызваны тем, что владелец земли расторг договор аренды.

По версии Neatkarīgā Rīta Avīze, вполне вероятно, что в будущем здесь появится торгово-деловой центр на пять этажей и два подземных, поскольку уже в 2013 году было выдано разрешение на строительство для реализации такой идеи.

В июне этого года Рижская городская стройуправа еще раз рассмотрела проект строительства коммерческого и делового здания на улице Марияс 2А. Проект заказала компания Regals nami, проектировщик - BB studija.

Однако, чтобы реализовать проект, необходимо вырубить липу. В августе данный проект был вынесен на общественное обсуждение. Есть и другие требования от стройуправы по строительству на этом месте.

Как писала газета Rīgas Balss, в 2006 году земельный участок площадью около 5000 квадратных метров между улицами Марияс, Сатеклес и Элизабетес приобрела компания Regals Nami примерно за три миллиона латов.