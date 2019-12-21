"Попросил раздеться догола": Нюша рассказала о домогательствах продюсера

Нюша стала гостьей передачи "Ходят Слухи" на сайте YouTube. Звезда внесла ясность в вопросы, которые были заданы ей в других интервью, а также поведала об истории, которая случилась с ней в самом начале музыкальной карьеры.

Тогда Шурочкин искал дочке продюсера, ей было около 13 лет.

Потенциальный продюсер буквально начал домогаться до юной исполнительницы.

"Был человек, к которому мы приехали к нему в офис, сначала долго все вместе разговаривал. Потом он попросил отца оставить нас наедине, чтобы посмотреть, как я веду себя без взрослых. А мне было буквально 12-13 лет. Мы разговаривали, а потом в какой-то момент он попросил меня раздеться. Я знала, что на кастингах девочки раздеваются до купальников, чтобы оценили их фигуру.

Но он попросил раздеться догола, сказал, чтобы я сняла кофточку и нижнее белье. При этом сказал, что ему можно доверять", - призналась Анна.

Долгое время звезда не могла рассказать о произошедшем даже своему отцу. Однако однажды девушка все же выплеснула все наружу, поскольку больше была не в силах скрывать случившееся от семьи.

"То, что произошло, то, как я себя чувствовала в этот момент и потом, конечно, я долгое время не могла рассказать об этом не могу. Через какое-то время я поняла, что я не могу держать это в себе. Мне действительно нужно было с кем-то поделиться. Когда я рассказала, что произошло, конечно, родители были в шоке", - заявила она.

По словам певицы, она не знает, что произошло с тем продюсером. Также Шурочкина предупредила девушек, которые хотят начать карьеру в шоу-бизнесе, что каждая из них может быть подвержена риску домогательства.

"Не знаю, что происходило дальше. Я просто четко знаю, что такого быть не должно. Это оставило также серьезные какие-то психологические для меня расстройства, которые, к счастью, уже чуть позже проработала сама.