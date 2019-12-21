"Попросил раздеться догола": Нюша рассказала о домогательствах продюсера

Долгое время продюсером известной российской певицы Нюши (наст. имя - Анна Шурочкина) был ее отец Владимир Шурочкин, однако до этого родители Анны устраивали продюсерские кастинги для дочери, один из которых закончился не самым приятным образом.
Нюша стала гостьей передачи "Ходят Слухи" на сайте YouTube. Звезда внесла ясность в вопросы, которые были заданы ей в других интервью, а также поведала об истории, которая случилась с ней в самом начале музыкальной карьеры.
Тогда Шурочкин искал дочке продюсера, ей было около 13 лет.
Потенциальный продюсер буквально начал домогаться до юной исполнительницы.
"Был человек, к которому мы приехали к нему в офис, сначала долго все вместе разговаривал. Потом он попросил отца оставить нас наедине, чтобы посмотреть, как я веду себя без взрослых. А мне было буквально 12-13 лет. Мы разговаривали, а потом в какой-то момент он попросил меня раздеться. Я знала, что на кастингах девочки раздеваются до купальников, чтобы оценили их фигуру.
Но он попросил раздеться догола, сказал, чтобы я сняла кофточку и нижнее белье. При этом сказал, что ему можно доверять", - призналась Анна.
Долгое время звезда не могла рассказать о произошедшем даже своему отцу. Однако однажды девушка все же выплеснула все наружу, поскольку больше была не в силах скрывать случившееся от семьи.
"То, что произошло, то, как я себя чувствовала в этот момент и потом, конечно, я долгое время не могла рассказать об этом не могу. Через какое-то время я поняла, что я не могу держать это в себе. Мне действительно нужно было с кем-то поделиться. Когда я рассказала, что произошло, конечно, родители были в шоке", - заявила она.
По словам певицы, она не знает, что произошло с тем продюсером. Также Шурочкина предупредила девушек, которые хотят начать карьеру в шоу-бизнесе, что каждая из них может быть подвержена риску домогательства.
"Не знаю, что происходило дальше. Я просто четко знаю, что такого быть не должно. Это оставило также серьезные какие-то психологические для меня расстройства, которые, к счастью, уже чуть позже проработала сама.
Но я знаю, что каждая девочка, которая приходит в шоу-бизнес, может с этим столкнуться", - подытожила Нюша.
Видео: Нюша в гостях у "Ходят Слухи"