Восьмилетний "ютубер" за год заработал 26 миллионов долларов

Каджи публикует на своем YouTube-канале обзоры игрушек. У него есть собственный бренд игрушек, одежды и других товаров, а также передача на детском канале Nickelodeon и договор с видеостриминговым сервисом Hulu.

ФОТО: Youtube

Второе место в списке Forbes занял канал Dude Perfect, который может гордиться доходами в 20 миллионов долларов (18 миллионов евро). Его создали пять друзей, которым примерно по 30 лет. Они публикуют видео, на которых занимаются спортом, исполняют различные трюки и пытаются побить рекорды Гиннесса.

У них есть передача на канале Nickelodeon - The Dude Perfect Show.

ФОТО: Youtube

В свою очередь третье место топа заняла пятилетняя Настя Радзинская из России, чей канал на YouTube привлек доходы в размере 18 миллионов долларов (16,2 миллиона евро). Она родилась с детским церебральным параличом, и врачи боялись, что они никогда не будет говорить. Ее родители начали выкладывают на Youtube задуманные для семьи и друзей видео о лечении Насти. У ее каналов на семи языках сейчас 107 миллионов подписчиков.

У нее были договоры с шестизначными суммами с такими брендами как Legoland и Dannon.

ФОТО: Youtube