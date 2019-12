"Мы добьем Шнура, но не кипишуй": Шнуров вдохновляет конкурентов - Пушкин, Децл и Джеймс Бонд

После выступления каждый наставник должен разделить между своими подопечными 100% своих голосов – 50% самому сильному из певцов, а двум остальным – 30% и 20%.

Команда Полины Гагариной преподнесла зрителям сюрпризы.

Анастасия Маркова сняла свои очки-увеличители, но все равно не изменила стим-панку. Девушка осталась в дизайнерских фиолетовых очках. Для четвертьфинала она выбрала песню "Комета" артиста JONY, в котором был отрывок из стихотворения Александра Пушкина "Зимний вечер".

Трогательная 17-летняя Алана Чочиева спела композицию "Лететь" группы "А-Мега". Красавица показала все способности своего фальцета.

Ив Набиев передал "привет" Константину Меладзе и исполнил его хит "Красиво". В проигрышах были использованы мотивы музыки из фильмов о Джеймсе Бонде.

Константин Меладзе и Валерий Сюткин похвалили номера. Сергей Шнуров отметил, что представления выполнены вдохновившись его номерами, а значит, они ему нравятся.

Результаты: Анастасия Маркова получила от Гагариной 20%, Ив Набиев - 30%, а Алана Чочиева - 50%. После зрительского голосования в следующий этап прошли Чочиева и Набиев.

Анастасия поблагодарила всех, кто с ней работал, но очки снимать отказалась.

Валерий Сюткин невероятно удивил своими участниками.

Элимдар Сейдосманов спел трек группы Каста "Вокруг шум", где зачитал строчки "Послушай Шнур, не кипишуй!", припевом же здесь оказались измененные строки из песни "Ленинграда" "Менеджер".

"Ты не такой как все - ты работаешь в "Голосе"", - пел участник.

Лилия Вельтман аккуратно исполнила хит Алексея Чумакова "Загадай" с вставками свинга.

Арсен Мукенди спел известный хит "Увезу тебя я в тундру", но в какой-то момент песня перетекла в отрывок группы A-Ha "Take On Me".

Такие эксперименты положительно оценил Сергей Шнуров: "Ах, Сюткин! Ах, Сюткин сын!".

Константин Меладзе посчитал, что номера были перегружены. В них было много лишнего, что ему мешало.

Гагарина поблагодарила, что наконец-то в номера втягивали не ее, а Шнура.

"Надеюсь, Валерий не остановится, и мы добьем Шнура!" - заявила Полина.

Результаты: Сейдасманову досталось 50%, Мукенди – 30%, а Лилии Вельтман – 20%. После результатов зрительского голосования в полуфинал прошли Сейдасманов и Мукенди.

Даниил Королев из команды Константина Меладзе спел хит группы "Альянс" "На заре".

Нуржигит Субанкулов максимально удивил. Он спел песню Жуков "Батарейка" под музыку, композиции Джо Кокера "You Can Leave Your Hat On".

Аскер Бербеков спел классически песню Андрея Бочелли "Because We Believe".

Шнуров сказал, что он поверил Даниилу, когда тот пел "На заре", а про исполнение песни "Батарека" рок-музыкант отметил мощь.

Результаты: Даниил Королев получил 20%, Нуржигит Субанкулов - 30%, а Бербеков — 50%. После голосования зрителей в полуфинал прошли Субанкулов и Бербеков.

Наконец-то на сцене появилась команда Сергея Шнурова.

Светлана Мамрешева спела песню Кристины Орбакайте "Позови меня". Во время выступления она подарила каждому наставнику по букетику. Меладзе - розмарин, Шнурову - фенхель, Гагариной - незабудки. Сюткину достались маргаритки, но девушка объяснила, что хотела подарить фиалки, но они все завяли, когда Элвис умер.

Антон Токарев сам играл на пианино и трогательно исполнил хит Децла "Мои слезы, моя печаль". Казалось, что Сергей Шнуров под впечатлением от исполнения Антона.

Рагда Ханиева покорила зрителей песней группы "Сплин" - "Выхода нет".

Константин Меладзе отметил глубину исполнения у команды Шнурова. Гагарина также призналась, что номера были трогательные и правдивые.

Результаты: Антон Токарев получил 50%, Ханиева - 30%, а Мамрешева - 20%. В итоге в полуфинал прошли Антон Токарев и Рагда Ханиева.