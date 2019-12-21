Сб, 21.12.2019
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  • "Добивать всех, кто слегка упал": Дана Борисова обнародовала результаты тестов на наркотики

"Добивать всех, кто слегка упал": Дана Борисова обнародовала результаты тестов на наркотики

Дана Борисова

ФОТО: instagram.com/danaborisova_official

Телеведущая Дана Борисова вновь попала в заголовки СМИ. Ходят слухи, что звезда вновь стала употреблять наркотики. Бывший муж приехал на квартиру к блондинке с нарядом полиции и забрал дочь и собаку. 

Борисова транслировала все происходящее в Instagram. Подписчики посчитали, что блондинка ведет себя на видео неадекватно.

12-летняя Полина в соцсетях разместила пост, где сказала, что к маме вернулись "старые новые проблемы" и скоро она полетит на Самуи.

Дана была полна возмущения и повторяла, что готова сдать анализы. 20 декабря телеведущая сдала кровь, мочу и волосы на анализ.

На своей Instagram-странице она разместила результаты, где была надпись, что "наркотических средств и психотропных веществ не обнаружено".  

Борисова поспешила также написать, что все процедуры обошлись в 29 тысяч рублей (около 420 евро). 

В завершении она поблагодарила дочь за всю грязь, которую она выливает, хотя Дана ее очень любит. 

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Это данные венозной крови самой лучшей Московской химикически токсической токсикологии на Симферопольском бульваре .Наркотических средств психотропных веществ необнаружено.Стоимость теста только на венозную кровь 15 тысяч рублей.А я сдала ещё Волосы на наркотики ,стоимость примерно такая же и мочу 🙏А также сдала все абсолютно индефитичные тесты в первом меде на пирогова.Тоже жду ответ и оттуда .Люди ,почему вы такие жестокие ,злобные ,я главное любите добивать всех ,кто слегка упал???У меня Нет ответа на эти вопросы . @drmasliev 🌹🌹💝спасибо ,что ты Есть и что ты не такой 🙏🔥Спасибо тебе и любимая @polinaxenova_ за всю грязь,которую получаю от тебя взамен на понимание и любовь

Публикация от Dana Borisova (@danaborisova_official)

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