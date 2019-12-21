"Добивать всех, кто слегка упал": Дана Борисова обнародовала результаты тестов на наркотики

Борисова транслировала все происходящее в Instagram. Подписчики посчитали, что блондинка ведет себя на видео неадекватно.

12-летняя Полина в соцсетях разместила пост, где сказала, что к маме вернулись "старые новые проблемы" и скоро она полетит на Самуи.

Дана была полна возмущения и повторяла, что готова сдать анализы. 20 декабря телеведущая сдала кровь, мочу и волосы на анализ.

На своей Instagram-странице она разместила результаты, где была надпись, что "наркотических средств и психотропных веществ не обнаружено".

Борисова поспешила также написать, что все процедуры обошлись в 29 тысяч рублей (около 420 евро).