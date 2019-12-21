Назван напиток, который вдвое снижает риск развития рака

Как выяснили ученые из Университета Квинс в Белфасте, Великобритания, употребление кофе может вдвое снизить риск развития рака печени, сообщает MedicalXpress.
Группа научных работников на протяжении семи с лишним лет проводила исследование с участием почти 472 тысяч человек. Более 75 процентов из их числа регулярно употребляли кофе.
Как отмечает издание, за время наблюдения более чем у 3,5 тысячи добровольцев были обнаружены злокачественные опухоли. В 88 случаях это оказалась гепатоцеллюлярная карцинома - наиболее распространенный первичный рак печени. Результаты исследования показали, что
у любителей кофе, как молотого так и растворимого, риск развития этого типа онкологии был на 50 процентов ниже по сравнению с остальными пациентами.
По словам ученых, любители бодрящего напитка из числа добровольцев чаще других курили, употребляли алкоголь, имели высокий уровень холестерина, однако это не увеличило их шансы заболеть раком. Вместе с тем эта группа не имела предрасположенности к таким заболеваниям, как диабет, цирроз печени, камни в желчном пузыре и язва желудка.
Исследователи говорят, что положительное влияние кофе на организм объясняется высоким содержанием антиоксидантов и кофеина.
При этом ученые напомнили, что предотвратить появление злокачественных опухолей в первую очередь поможет здоровый образ жизни.
"Употребление кофе не так защищает от рака печени, как отказ от курения, сокращение потребления алкоголя или снижение массы тела", - заключил один из авторов работы Ким Ту Тран.