Назван напиток, который вдвое снижает риск развития рака

Группа научных работников на протяжении семи с лишним лет проводила исследование с участием почти 472 тысяч человек. Более 75 процентов из их числа регулярно употребляли кофе.

Как отмечает издание, за время наблюдения более чем у 3,5 тысячи добровольцев были обнаружены злокачественные опухоли. В 88 случаях это оказалась гепатоцеллюлярная карцинома - наиболее распространенный первичный рак печени. Результаты исследования показали, что

у любителей кофе, как молотого так и растворимого, риск развития этого типа онкологии был на 50 процентов ниже по сравнению с остальными пациентами.

По словам ученых, любители бодрящего напитка из числа добровольцев чаще других курили, употребляли алкоголь, имели высокий уровень холестерина, однако это не увеличило их шансы заболеть раком. Вместе с тем эта группа не имела предрасположенности к таким заболеваниям, как диабет, цирроз печени, камни в желчном пузыре и язва желудка.

Исследователи говорят, что положительное влияние кофе на организм объясняется высоким содержанием антиоксидантов и кофеина.

При этом ученые напомнили, что предотвратить появление злокачественных опухолей в первую очередь поможет здоровый образ жизни.