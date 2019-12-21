Россия на несколько дней перекрыла Керченский пролив

Об этом написал на своей странице в Facebook глава наблюдательного Совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко, ссылаясь на мониторинговую группу "Института Черноморских стратегических исследований".

"20.12.2019 Минтранс России вот просто взял и фактически перекрыл движение по Керченскому проливу на четыре дня - от 21 до 24.12.19. Почему? Потому, что 23-го сам президент РФ поедет на паровозе через мост, а 24-го поедет первый поезд", - приводит его слова агентство.