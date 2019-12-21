Сб, 21.12.2019
На рынке я работаю тринадцать лет, за эти годы он очень изменился. Если пройтись по рынку перед привокзальной площадью - по эдакому Шанхаю - можно узнать, каким от был в 90-х. Он весь состоял из таких будочек. Народа здесь было много - это меня и привлекло. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке
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Россия на несколько дней перекрыла Керченский пролив

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

Ограничения, вероятнее всего, связаны с открытием железнодорожного сообщения с Крымом и приездом Путина на полуостров. Об этом сообщает агентство UNIAN. 

Россия на 4 дня закрыла Керченский пролив для судов.

Об этом написал на своей странице в Facebook глава наблюдательного Совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко, ссылаясь на мониторинговую группу "Института Черноморских стратегических исследований".

"20.12.2019 Минтранс России вот просто взял и фактически перекрыл движение по Керченскому проливу на четыре дня - от 21 до 24.12.19. Почему? Потому, что 23-го сам президент РФ поедет на паровозе через мост, а 24-го поедет первый поезд", - приводит его слова агентство.

В свою очередь Министерство транспорта России сообщает, что пролив закрыт из-за технических работ. 

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