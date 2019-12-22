"Хочу видеть, как Рига танцует!": Яна Брук и другие блогеры зажгли на концерте рэпера Мота

Зал пел, визжал, стонал и танцевал при виде своего кумира.
В самом начале концерта Мот обратился к залу и сказал, что прямо сейчас в Риге открывается "самое большое семейное караоке".
Действительно, люди пели хором хит "Мысли".
"Мы будем согреваться не только бальзамчиком, но и душевными песнями", - подчеркнул артист.
"Бенджамин", "Гимн любви", "Паруса", "Капкан", "Перекрестки" и другие песни Мота вызывали шквал эмоций зала.
"Я желаю, чтобы у каждого рядом был человек, который согреет и физически и морально. Большой и чистой любви", - воскликнул певец.
После первых аккордов зал восторженно запел. Это был хит "Сопрано", который певец исполняет совместно с Ани Лорак.
"Рига, я хочу, чтобы вы дали джазу!" - прокричал Мот и представил свою новую песню "Дай джазу".
Певец выкладывался на сцене, как мог. Он танцевал без остановки, показывая всевозможные движения, а где-то даже делая отсылку к Майклу Джексону. Увидев такие движения, даже недоумеваешь, почему перед вами певец, а не танцор.
Артист отметил, что хочет видеть, как Рига танцует.
"Хочу, чтобы пели и танцевали все!" - воскликнул Мот со сцены. Именно так это и было. В зале практически не осталось людей, которые бы не танцевали.
Девушки и парни закружились в танце. Влюбленные парочки держали друг друга в объятиях и целовались. Это все походило на небольшое безумие и настоящий "Гимн любви".
Среди танцующих можно было разглядеть эпатажную рижскую блогершу Яну Брук и популярных среди молодежи Latvian Sisters.
"Сегодня еще Джонни Кеш в Palladium. Я хотела пойти, но не успеваю", - сказала нам Яна.
Блондинка была нарасхват - к ней то и дело подходили поклонницы, чтобы выразить свою любовь и сделать совместное фото.
А тем временем на танцполе было жарко:
"Привет Григорию Викторовичу Лепсу", - сказал в микрофон артист и начал исполнять свою версию песни "Она не твоя".
Отдельный блок исполнитель посвятил новым песням, которые выйдут лишь в 2020 году. Он также представил свой последний хит "Сталактит".
В завершении Мот признался рижанам в любви и попросил всех верить в любовь и хорошую музыку.
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