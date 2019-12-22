"Хочу видеть, как Рига танцует!": Яна Брук и другие блогеры зажгли на концерте рэпера Мота

Зал пел, визжал, стонал и танцевал при виде своего кумира.

ФОТО: TVNET

В самом начале концерта Мот обратился к залу и сказал, что прямо сейчас в Риге открывается "самое большое семейное караоке".

Действительно, люди пели хором хит "Мысли".

"Мы будем согреваться не только бальзамчиком, но и душевными песнями", - подчеркнул артист.

"Бенджамин", "Гимн любви", "Паруса", "Капкан", "Перекрестки" и другие песни Мота вызывали шквал эмоций зала.

"Я желаю, чтобы у каждого рядом был человек, который согреет и физически и морально. Большой и чистой любви", - воскликнул певец.

После первых аккордов зал восторженно запел. Это был хит "Сопрано", который певец исполняет совместно с Ани Лорак.

"Рига, я хочу, чтобы вы дали джазу!" - прокричал Мот и представил свою новую песню "Дай джазу".

Певец выкладывался на сцене, как мог. Он танцевал без остановки, показывая всевозможные движения, а где-то даже делая отсылку к Майклу Джексону. Увидев такие движения, даже недоумеваешь, почему перед вами певец, а не танцор.

ФОТО: TVNET

Артист отметил, что хочет видеть, как Рига танцует.

"Хочу, чтобы пели и танцевали все!" - воскликнул Мот со сцены. Именно так это и было. В зале практически не осталось людей, которые бы не танцевали.

Девушки и парни закружились в танце. Влюбленные парочки держали друг друга в объятиях и целовались. Это все походило на небольшое безумие и настоящий "Гимн любви".

Среди танцующих можно было разглядеть эпатажную рижскую блогершу Яну Брук и популярных среди молодежи Latvian Sisters.

"Сегодня еще Джонни Кеш в Palladium. Я хотела пойти, но не успеваю", - сказала нам Яна.

Блондинка была нарасхват - к ней то и дело подходили поклонницы, чтобы выразить свою любовь и сделать совместное фото.

Яна Брук ФОТО: TVNET

А тем временем на танцполе было жарко:

"Привет Григорию Викторовичу Лепсу", - сказал в микрофон артист и начал исполнять свою версию песни "Она не твоя".

Отдельный блок исполнитель посвятил новым песням, которые выйдут лишь в 2020 году. Он также представил свой последний хит "Сталактит".

В завершении Мот признался рижанам в любви и попросил всех верить в любовь и хорошую музыку.