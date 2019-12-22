СМИ: Swedbank из-за санкций не разрешает оплатить билет на концерт Лепса в Таллинне

Напомним, 1 ноября 2019 года министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на неопределенный срок запретил российскому певцу Григорию Лепсу въезд в нашу страну.

Организаторы сообщили о возврате билетов на отмененный в Риге концерт. Также готовится специальный автобус для желающих посетить концерт в Таллинне.

Но оказалось, что с покупкой билетов через Swedbank есть проблемы. О такой проблеме в соцсетях сообщила некая женщина.

Издание Stolica.ee получило официальный комментарий от банка.

"Данное ограничение связано с тем, что в отношении Григория Викторовича Лепсверидзе введены санкции Министерством финансов США. Исходя из нашей политики управления рисками, мы не можем одобрить, чтобы Swedbank использовали для передачи денег, связанных с Григорием Викторовичем Лепсверидзе или его концертами", - цитируют пресс-секретаря Swedbank Eesti Кристийну Херодес журналисты.

Григорий Лепс планировал в очередной раз выступить в Риге в феврале 2020 года.

Напомним, в 2013 году Минфин США 30 октября 2013 года включило Григория Лепса в "черный список". Как оказалось, его обвинили в связи с международной преступной группировкой "Братский круг" (Brothers Circle).

"Американские источники сообщали, что Лепсверидзе (такова полная фамилия российского певца с грузинскими корнями) выполнял функции курьера и перевозил деньги для вора в законе Владислава Леонтьева по прозвищу Вадик Белый, который считается одним из лидеров "Братского круга"", - пишет Lenta.ru.

Представители артиста были возмущены и назвали эту информацию "бредом".

Григорию Лепсу также запрещен въезд в Литву, Израиль и Украину.