Стали известны причины ухода Лободы из группы "ВИА Гра"

Надежда Мейхер-Грановская рассказала, что с первых дней в группе они были похожи. Девушки вместе не только работали, но и отдыхали. Певицы подружились сразу.

"Какая она молодец, что она ушла", - подчеркнула Надежда.

Она понимает Лободу. Ведь, на тот момент Надежда была психологически зависима и думала, что она не достойна большего.

"Светочка просто умница, что она это сделала. Там невозможно в полной мере творчески развиваться. Набирать оборотов, как отдельная личность. Ты все равно что-то делишь", - подчеркнула она.

Когда уже Надежда уходила, то Константин даже написал ей сольную песню.

Мейхер-Грановская не отрицает, что братья Меладзе гениальны, но просто "есть твое, а есть не твое". Тут вопрос просто личностного и творческого характера.

Константин Меладзе рассказал, что в период , когда у группы был тур по Таиланду, то Лободу просто потеряли. Оказывается певица увлеклась и просто путешествовала.

Продюсер отметил, что Светлана очень талантливая. До сих пор у них остаются хорошие отношения.

"Столько сил она приложила, чтобы выбиться в звезды первой величины. Железный характер, который сочетается с этой хрупкой внешностью. Получается блестяще!" - подытожил Меладзе.

Оказывается, изначально Лобода приходила на кастинг к Константину Меладзе совсем не в "ВИА Гру", а для того, чтобы стать сольной артисткой.