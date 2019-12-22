Вс, 22.12.2019
Социальные сети будут всегда, потому что люди всегда будут дружить. Просто появятся новые инструменты. Андрей Коняев, научный журналист

Стали известны причины ухода Лободы из группы "ВИА Гра"

Светлана Лобода

ФОТО: скриншот видео

Популярная исполнительница Светлана Лобода стала героиней программы Максима Галкина "Сегодня вечером". Гостями эфира были также Филипп Киркоров, Юрий Аксюта, Нателла Крапивина, Игорь Крутой, Надежда Мейхер-Грановская и другие. 

Надежда Мейхер-Грановская рассказала, что с первых дней в группе они были похожи. Девушки вместе не только работали, но и отдыхали. Певицы подружились сразу. 

"Какая она молодец, что она ушла", - подчеркнула Надежда. 

Она понимает Лободу. Ведь, на тот момент Надежда была психологически зависима и думала, что она не достойна большего. 

"Светочка просто умница, что она это сделала. Там невозможно в полной мере творчески развиваться. Набирать оборотов, как отдельная личность. Ты все равно что-то делишь", - подчеркнула она. 

Когда уже Надежда уходила, то Константин даже написал ей сольную песню. 

Мейхер-Грановская не отрицает, что братья Меладзе гениальны, но просто "есть твое, а есть не твое". Тут вопрос просто личностного и творческого характера. 

Константин Меладзе рассказал, что в период , когда у группы был тур по Таиланду, то Лободу просто потеряли. Оказывается певица увлеклась и просто путешествовала. 

Продюсер отметил, что Светлана очень талантливая. До сих пор у них остаются хорошие отношения. 

"Столько сил она приложила, чтобы выбиться в звезды первой величины. Железный характер, который сочетается с этой хрупкой внешностью. Получается блестяще!" - подытожил Меладзе. 

Оказывается, изначально Лобода приходила на кастинг к Константину Меладзе совсем не в "ВИА Гру", а для того, чтобы стать сольной артисткой. 

"Там были тысячи девочек и их мамы, которые тоже хотели в "ВИА Гру"", - вспоминает Светлана. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ