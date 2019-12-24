Страсти по Шепелеву: коротко о самом главном
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Имя популярного телеведущего Дмитрия Шепелева стало на слуху, после новостях о романе с поп-певицей Жанной Фриске. Казалось, что у этой пары все идеально. Сын Платон родился в любви и был окружен заботой.
Но после рождения ребенка общественность узнала про страшный диагноз певицы - рак. Родные, близкие и поклонники Жанны до последнего надеялись на выздоровление, но чудо не произошло.
15 июня 2015 года Жанна ушла из жизни. Ей было всего 40 лет.
Русский TVNET собрал все материалы за последний год, в которых упоминался Дмитрий Шепелев.
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