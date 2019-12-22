Фото: Томми Кэш представил в Риге свою версию гимна Эстонии

К началу концерта, к 21 часам, зал был уже забит, зрители кричали и звали музыканта на сцену, который не заставил себя ждать и начал с композиции "Wait a minute".

Происходящее на сцене сопровождалось видеорядом с экрана - на нем мелькали странные клипы с рандомными картинками и кусочками видео с эмо, готами, компьютерным креслом, кадрами из компьютерных игр, нарисованными человечками, рыбой и т.п.

Вообще, видеосопровождение было очень своеобразным, как и сам Томми Кэш.

Томми Кэш ФОТО: Русский TVNET

Зал ликовал и скакал, без слэма не обходилась ни одна песня - в начале каждого трека народ освобождал середину зала, куда потом бросались толпой, толкались, пихались, в общем, атмосфера была именно такой, какая должна быть на концерте столь энергичного и эпатажного исполнителя.

Томми Кэш много общался с залом, периодически призывая его к единству - просил поднять руки, приготовить телефоны, броситься в слэм и так далее. Один раз он даже прервал песню, чтобы попросить выключить прожекторы, светящие в зал. А в середине концерта он неожиданно сделал антракт, во время которого девушка-диджей играла хиты дискотек 2000-х, например, группы T.a.T.u..

Казалось, что от этого у зрителей в зале открылось второе дыхание, и когда эстонский рэпер вернулся на сцену, они начали скакать еще сильнее.

Во второй части концерта Томми Кэп продолжил исполнять свои хиты, например - прозвучали песни "Winaloto", "X-ray", "Surf" и "Sdubid", клип на которую вышел всего неделю назад, но уже набрал более 1,6 миллиона просмотров.

Примечательно, что песню "Pussy Money Weed" он представил как гимн Эстонии.

За время концерта зрители разогрелись так сильно, что не захотели так просто отпускать своего любимого артиста и очень громко звали его на бис. Естественно, он своих фанатов не обидел и "добил" композицией "Euroz dollaz yeniz".