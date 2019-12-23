Российская актриса Наталья Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении кокаина. Об этом сообщает агенство ТАСС.
Известно, что дело уже передано в суд.
"В суд поступили материалы дела в отношении Натальи Бочкаревой, обвиняемой по ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств). В настоящее время дело передано по подсудности", - цитирует агенство источника.
Напомним, 28 сентября СМИ сообщили, что звезду сериала "Счастливы вместе" задержали сотрудники ДПС.
В ответ на вопрос полицейских она подтвердила, что у нее есть наркотики и передала им 0,69 грамма кокаина. Когда сотрудники правопорядка спросили, где находится остальное, она ответила: "Здесь, во мне".
По информации СМИ, было возбуждено уголовное дело. В квартире актрисы прошел обыск, однако запрещенных веществ найдено не было. Бочкареву отпустили под подписку о невыезде.