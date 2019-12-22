Nekā personīga: 12 пустых обещаний и свои на влиятельных должностях

Уходящий год начался с незнания, уже третий месяц избранные в Сейм партии были неспособны сформировать правительство. Это сказалось на всех жителях страны.
В связи с политическим хаосом мы были вынуждены прожить 2019 год с техническим бюджетом. И теперь, после того, как прошло время, можем оценить политическую безответственность избранных в Сейм партий и неспособность президента Латвии руководить политическими процессами в стране, сообщает передача Nekā personīga на телеканале TV3.
В начале года, вместо того, чтобы как можно скорее помочь партиям сформировать правительство, Раймонд Вейонис уехал в отпуск на Кубу. И только 23 января - на 109-й день после выборов - Сейм проголосовал за правительство Кришьяниса Кариньша.
Премьер Кришьянис Кариньш провел этот год, постоянно жонглируя
Между бескомпромиссным верховенством закона, национальной семейностью, либеральной открытостью и огромным желанием новых политиков отстранить от влияния старых депутатов и устроить на должности своих людей. Уже в январе казалось, что для объединения такой коалиции потребуется много терпения и удачи.
Если сравнить политические процессы Кабмина Кариньша с происходящим в семье, то это правительство похоже на ругающуюся многодетную семью. Родители должны угодить нуждам всех, никого не обделив. Более бунтарским подросткам удается втихую, за спиной родителей творить такие вещи, о которых глава семьи может только тяжко вздохнуть и жить дальше.
Партии самого Кариньша даже не хватает голосов, чтобы пригрозить непослушным роспуском Кабинета министров.
Убить злого дракона
Перед выборами кандидаты KPV LV в своих речах в соцсетях обещали разгромить негодяев, убить злого дракона и поскакать в стеклянную гору.
Источник: Facebook, Ральф Немиро, лето 2018 года - Здравствуйте, меня зовут Ральф Немиро. Главный лозунг нашей партии, мы начинаем сами с себя!
Новоиспеченный министр 12 лет проработал юристом в адвокатском бюро Павла Ребенка, незадолго до 24 июня Немиро также сделал советника своего бывшего работодателя председателем совета Latvenergo. По словам Кариньша, необдуманно и поспешно. После праздника Лиго управляемый Ребенком совет также быстро оставил должности.
Немиро так и не опубликовал сообщения, в котором обосновал бы причины отстранения старого совета.
Премьер не требовал демиссии министра
В ноябре последовало второе пришествие попытки Ребенка - он стартовал на конкурсе членов совета Latvenergo. Соответствовал критериям, поскольку у одного из претендентов должен был быть диплом юриста.
Однако вовлеченный в дело Olainfarm адвокат Ребенок не отвечал другим критериям - требованию безупречной репутации.
Осенью в Ригу приехала делагация высшего уровня из Индии. Немиро за спиной премьера хотел возобновить схему времен Шлесерса - торговать видами на жителство. И в Индии нашлись заинтересованные в этом люди. Чтобы согласовать это с руководителем бизнес-делегации из Индии, Немиро хотел встретиться с ним снова в Великобритании. Но премьер не пустил его в командировку.
На перемещения должностей у министра время нашлось, а на ликвидацию КОЗ, который критиковал он сам, нет.
Несмотря на то, что в списке предвыборных обещаний партии, это было одним из приоритетов.
Memory water есть и остается социально ответственным предприятием
Вопреки мнениям экспертов, Министерство благосостояния предоставило статус социального предприятия производителю воды Memory water, который уже был оштрафован за несанкционированную рекламу KPV LV перед выборами. Новый статус позволяет фирме претендовать на гранты социального предприятия. Это первый случай, когда эксперты отказали в присвоении статуса, а министр благосостояния его предоставил.
После сюжета Nekā Personīga партия резко отградилась от предприятия. Министерство пообещало, что изменит критерии оценивания фирм. Но производитель "волшебной воды" статус соцпредприятия сохранил.
У Кариньша за спиной действовал и министр финансов Янис Рейрс
В совете АО Augstspriegumu tīkls без конкурса своим помощником в юридических вопросах была назначена Карина Плока, раньше у нее была фамилия Корна. В день принятия решения Минфин об этом публично не говорил. Премьер об этом узнал поздновато и снова был неприятно удивлен. После острого разговора с Рейрсом он потребовал снять несоответствующую советницу с должности.
31 января Юриса Юрашса в кресле депутата заменил картонный макета. За его выдачу суду проголосовали 73 депутата. Юрашс обвиняется в сознательном разглашении государственной тайны. Он признался, что получил предложение о взятке, чтобы в деле бывшего руководителя LDz Угиса Магониса взятку переделать под торговлю с влиянием.
Список увольняемых от НКП был на повестке дня уже в тот момент, когда правительство пытался формировать Янис Борданс. В кресле министра юстиции он пытался расшатать генпрокурора Эрика Калнмейерса. Безуспешно. Председатель Верховного суда и начальник Госполиции также сохранили должности.
Коалиция 12 пустых обещаний
Так о правительстве Кариньша и Сейме Мурниеце могут сказать не только медики. которые громче всего возмущались прописанными в законодательстве, но невыполненными обещаниями предоставить дополнительные деньги. Сумма пустых обещаний составляет 700 миллионов евро. В 2021 году - около миллиарда евро. Все это обещали потратить на автодороги, сельское хозяйство, науку, ВУЗы, спорт, СМИ и другие отрасли.
В конце года президент потребовал у Сейма изъять пустые обещания из законов. Депутаты не спешат действовать.
Вместо этого партии решили, что нужно улучшить их личную финансовую ситуацию. С 2020 года им в бюджете будет отведено более 5 миллионов евро.
Тем временем от главы бюджетной комиссии Мартиньша Бондарса в пользу ликвидатора Latvijas krājbanka было взыскано 15 миллионов . Дело до середины лета было обжаловано в Верховном суде. Бондарс, в свою очередь, получил орден от Министерства финансов. За значительный личный вклад в развитие финансовой системы Латвийской Республики.