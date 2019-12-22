Nekā personīga: 12 пустых обещаний и свои на влиятельных должностях

В связи с политическим хаосом мы были вынуждены прожить 2019 год с техническим бюджетом. И теперь, после того, как прошло время, можем оценить политическую безответственность избранных в Сейм партий и неспособность президента Латвии руководить политическими процессами в стране, сообщает передача Nekā personīga на телеканале TV3.

В начале года, вместо того, чтобы как можно скорее помочь партиям сформировать правительство, Раймонд Вейонис уехал в отпуск на Кубу. И только 23 января - на 109-й день после выборов - Сейм проголосовал за правительство Кришьяниса Кариньша.

Премьер Кришьянис Кариньш провел этот год, постоянно жонглируя

Между бескомпромиссным верховенством закона, национальной семейностью, либеральной открытостью и огромным желанием новых политиков отстранить от влияния старых депутатов и устроить на должности своих людей. Уже в январе казалось, что для объединения такой коалиции потребуется много терпения и удачи.

Если сравнить политические процессы Кабмина Кариньша с происходящим в семье, то это правительство похоже на ругающуюся многодетную семью. Родители должны угодить нуждам всех, никого не обделив. Более бунтарским подросткам удается втихую, за спиной родителей творить такие вещи, о которых глава семьи может только тяжко вздохнуть и жить дальше.

Партии самого Кариньша даже не хватает голосов, чтобы пригрозить непослушным роспуском Кабинета министров.

Убить злого дракона

Перед выборами кандидаты KPV LV в своих речах в соцсетях обещали разгромить негодяев, убить злого дракона и поскакать в стеклянную гору.

Источник: Facebook, Ральф Немиро, лето 2018 года - Здравствуйте, меня зовут Ральф Немиро. Главный лозунг нашей партии, мы начинаем сами с себя!

Новоиспеченный министр 12 лет проработал юристом в адвокатском бюро Павла Ребенка, незадолго до 24 июня Немиро также сделал советника своего бывшего работодателя председателем совета Latvenergo. По словам Кариньша, необдуманно и поспешно. После праздника Лиго управляемый Ребенком совет также быстро оставил должности.

Немиро так и не опубликовал сообщения, в котором обосновал бы причины отстранения старого совета.

Премьер не требовал демиссии министра

В ноябре последовало второе пришествие попытки Ребенка - он стартовал на конкурсе членов совета Latvenergo. Соответствовал критериям, поскольку у одного из претендентов должен был быть диплом юриста.

Однако вовлеченный в дело Olainfarm адвокат Ребенок не отвечал другим критериям - требованию безупречной репутации.

Осенью в Ригу приехала делагация высшего уровня из Индии. Немиро за спиной премьера хотел возобновить схему времен Шлесерса - торговать видами на жителство. И в Индии нашлись заинтересованные в этом люди. Чтобы согласовать это с руководителем бизнес-делегации из Индии, Немиро хотел встретиться с ним снова в Великобритании. Но премьер не пустил его в командировку.

На перемещения должностей у министра время нашлось, а на ликвидацию КОЗ, который критиковал он сам, нет.