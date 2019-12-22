Космический корабль Starliner не смог пристыковаться к МКС. Но успешно вернулся на Землю

Впервые корабль был запущен 20 декабря. Он должен был доставить на МКС 280 килограммов груза. Полет проводился без экипажа.

LANDING CONFIRMED



The #Starliner spacecraft safely touched down at 7:58am ET at @WSMissileRange in New Mexico with a bulleye landing. This marks the 1st time an American-made, human-rated capsule has landed on land. Watch our live coverage: https://t.co/MAYPLDF7R7 pic.twitter.com/66owuQDsVB — NASA (@NASA) December 22, 2019

Starliner приземлился на полигоне, который расположен в Нью-Мексико. Была совершена первая мягкая наземная посадка американской спускаемой капсулы. Ранее капсулы совершали посадку на воду.

Starliner представляет собой пилотируемую капсулу, которую можно использовать для доставки людей и грузов к МКС.