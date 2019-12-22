Космический корабль Starliner не смог пристыковаться к МКС. Но успешно вернулся на Землю

Космический корабль Starliner не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС), но ему удалось успешно вернуться на Землю. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на NASA.
Впервые корабль был запущен 20 декабря. Он должен был доставить на МКС 280 килограммов груза. Полет проводился без экипажа.
LANDING CONFIRMED— NASA (@NASA) December 22, 2019
The #Starliner spacecraft safely touched down at 7:58am ET at @WSMissileRange in New Mexico with a bulleye landing. This marks the 1st time an American-made, human-rated capsule has landed on land. Watch our live coverage: https://t.co/MAYPLDF7R7 pic.twitter.com/66owuQDsVB
Starliner приземлился на полигоне, который расположен в Нью-Мексико. Была совершена первая мягкая наземная посадка американской спускаемой капсулы. Ранее капсулы совершали посадку на воду.
Starliner представляет собой пилотируемую капсулу, которую можно использовать для доставки людей и грузов к МКС.
После того, как Starliner отделился от ракеты-носителя, его двигатели не смогли дать импульс, чтобы выйти на орбиту. NASA объясняет это проблемой в отсчете времени. Было принято решение вернуть Starliner на Землю в течение 48 часов.