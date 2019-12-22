Пн, 23.12.2019
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Космический корабль Starliner не смог пристыковаться к МКС. Но успешно вернулся на Землю

ФОТО: AFP/SCANPIX

Космический корабль Starliner не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС), но ему удалось успешно вернуться на Землю. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на NASA.

Впервые корабль был запущен 20 декабря. Он должен был доставить на МКС 280 килограммов груза. Полет проводился без экипажа. 

Starliner приземлился на полигоне, который расположен в Нью-Мексико. Была совершена первая мягкая наземная посадка американской спускаемой капсулы. Ранее капсулы совершали посадку на воду.

Starliner представляет собой пилотируемую капсулу, которую можно использовать для доставки людей и грузов к МКС.

После того, как Starliner отделился от ракеты-носителя, его двигатели не смогли дать импульс, чтобы выйти на орбиту. NASA объясняет это проблемой в отсчете времени. Было принято решение вернуть Starliner на Землю в течение 48 часов.

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