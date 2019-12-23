Пн, 23.12.2019
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"Лаба вакарас!": в Риге состоялся концерт Ольги Бузовой в сопровождении горячей подтанцовки

ФОТО: TVNET

Если вам 8 лет и вы любите шоу-балет Тодес, то концерт Ольги Бузовой - точно вам понравится. Другим же будет достаточно ее Instagram и Youtube аккаунтов, где звезда однозначно смотрится более выгодно.

22 декабря на сцене "Арена Риги" выступила российская исполнительница Ольга Бузова. Русский TVNET рассказывает, как всё прошло! 

Бузова выступала в Риге уже два раза, и вот ее поклонники смогли посетить уже третье выступление девушки в столице Латвии. 

ФОТО: TVNET

Сразу хочется отметить, что публика была совершенно разной - тут были и дети с молодыми родителями, а также люди постарше. Люди действительно ждали выхода своей любимицы: например, в зале можно было видеть несколько плакатов с тёплыми посланиями певице. Поклонники так не могли дождаться выхода своего кумира, что незадолго до начала выступления начали звать Ольгу. 

И Ольга пришла, привезя с собой горячие танцы и любимые поклонниками песни. 

Не стоит ждать от Ольги выдающихся вокальных данных, видимо певица и сама это понимает, потому компенсировала своё выступление по настоящему горячим танцевальным шоу в сопровождении четырех накаченных и мускулистых парней. 

ФОТО: TVNET

Некоторое время Ольга выжидала паузу, не говоря публике ни слова. Однако спустя 50 минут ожидания поклонников, она все же поздоровалась с ними. 

"Лаба вакарас! Добрый вечер Арена Рига!" - поздоровалась певица со своими фанатами, позднее добавив "Лабдиен!"

Девушка буквально весь вечер осыпала своих поклонников комплиментами:

"У меня фанаты, у которых отличный музыкальный вкус!", "У меня публика очень интеллигентная". Поклонники спешили ответить Ольге той же любовью: люди осыпали свою любимицу цветами и плюшевыми медвежатами.

"Сегодня можно все!" - сказала Ольга и сразу же начала исполнять один из своих хитов "WiFi".

ФОТО: TVNET

Отметим, что с каждой песней всё больше людей с трибун вставали со своих мест и пускались в пляс. Поклонники пели вместе с девушкой "Водицу" и "Мало половин".

Танцы, световое шоу, фейерверки и разнообразие нарядов - всё это было на концерте Бузовой! 

ФОТО: TVNET

Среди хитов девушки прозвучали и такие как "Ночь текила", "Лайкер", "Танцуй под Бузову". 

Привезла с собой девушка и свою недавнюю композицию "Не виновата". Люди были в восторге - они кричали, танцевали и осыпали звезду овациями. 

Обязательно нужно отметить и подтанцовку девушки. Парни просто восхитительны - их танцевальный уровень был на высоте. Они со звездой смогли показать Риге, как должен выглядеть настоящий перфоманс!

Однако временами казалось, что это концерт самих ребят, где на подпевке Ольга. 

Видео: 

Закончила свой концерт звезда лирической песней "Я ещё верю", ещё раз признавшись в любви к Риге и своей публике.

Кстати, слова благодарности Ольга продолжила говорить и в гримерке, когда все закончилось! 

Видео: 

Итог: Если вы решитесь в следующий раз посетить концерт звезды, то обязательно берите с собой хорошее настроение и не ждите многого от концерта - он будет неплохим времяпровождением только в весёлой компании.

Галерея: в Риге выступила Ольга Бузова

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