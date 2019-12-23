Вице-мэр Риги Клейнс: обоснование для роспуска Рижской думы шито белыми нитками

В интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze он напомнил о выводах Государственной канцелярии, которая заявила, что аргументы для роспуска думы с юридической точки зрения необоснованны.

По его мнению, роспуск думы - это способ пересмотра результатов выборов в столичное самоуправление.

"Как мы знаем, сам министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце и некоторые его коллеги и в Кабинете министров, и в Сейме несколько лет назад участвовали в легитимной политической борьбе за то, чтобы попасть в Рижскую думу.

К сожалению, они проиграли, и большинство получили представители других партий. Эти господа продолжили борьбу и в настоящее время формируют парламентское большинство. Но горький привкус остался, и теперь они хотят изменить ситуацию.

К несчастью для упомянутых господ, их решения не могут быть объективными, поскольку напрямую затрагивают их собственные политические интересы", - считает вице-мэр Риги.

Клейнс подчеркивает, что одним из основных принципов правового государства является принцип объективности, и политики, которые его соблюдают, не участвуют в принятии решений, если рассматриваемый вопрос касается их же.

Сейчас же происходит обратное - большинство политиков правящей коалиции в Сейме это принцип игнорирует.