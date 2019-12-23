Диана Пашко о конкурсе X Faktors: "Кому-то это может показаться странным, но я рада второму месту"

Спустя неделю блондинка поделилась своими впечатлениями.

"Спасибо, X Faktor. Все еще вспоминаю первый отбор. Я не могла решить, подписать договор, или все-таки нет. Я сомневалась и боялась. До сих пор я благодарна себе, что все таки это сделала", - написала Диана на своей Instagram-странице.

Девушка подчеркнула, что - это был замечательный период ее жизни. Плодородный и наполненный эмоциями, которые она не испытывала ранее.

"С полной уверенностью я бы могла утверждать, что я бы прошла этот путь еще раз, будь у меня такая возможность", - подчеркнула Диана.

Блондинка отметила, что победила свои страхи, освободилась от множества стереотипов, приобрела новые знакомства и ценные контакты. Но главное для Дианы, то что она приобрела целую армию любящих поклонников.

"Спасибо Вам! Никогда не устану Вас благодарить. Спасибо за потраченное время, за каждое доброе слово, письмо, пожелание и потраченный цент.

Кому-то это может показаться странным, но я рада второму месту. Деньги можно заработать , контракт - да, он дает стабильность, но с другой стороны это создает рамки", - объясняет певица.

Даже без победы она приобрела столько всего, что важнее чем деньги и контракт.

Диана отметила, что от души рада победе Элины. Финал шоу был красивым, полным любви, магии и вдохновения.

"Впереди столько всего. Я люблю эту жизнь! Я Вас люблю!" - подытожила Диана.