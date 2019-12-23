Юрашсу запрещено участвовать в работе Сейма. Нарушена норма Конституции

В отношении депутата Сейма Юриса Юрашса (Новая консервативная партия) данная норма признана недействительной с 31 января 2019 года.

Также не соответствующей Конституции признана норма, запрещающая выданному для уголовного преследования депутату получать зарплату в полном размере.

Ранее в отношении Юрашса и депутата Атиса Закатистова (KPV LV) после их выдачи для уголовного преследования была применена норма Регламента Сейма, которая предполагает запрет на участие в заседаниях и комиссий.

Теперь Конституционный суд признал эту норму не соответствующей основному закону страны.

На данный момент для уголовного преследования в Латвии выданы два депутата Сейма - Юрашс и Закатистов.

На просьбу прокомментировать это решение, Закатистов заявил агентству LETA, что решения КС нужно "не оценивать, а принимать и выполнять". Он отметил, что данное решение распространяется и на него и позволит вновь полноправно участвовать в работе Сейма.

Юрашс со своей стороны заявил, что постановление КС свидетельствует о том, что "постепенно правовая ситуация в Латвии улучшается". Он подчеркнул, что это большой шаг в укреплении законности, который в будущем удержит от возбуждения политически мотивированных дел.

"После того как мне предложили взятку в миллион евро, а я от нее отказался и сообщил об этом руководству Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, в отношении меня было возбуждено политически мотивированное дело, по которому меня пытаются обвинить в разглашении государственной тайны. Хотя любому юристу понятно, что сообщение о преступлении не может быть государственной тайной, в отношении меня было сфабриковано дело, чтобы помешать моей политической деятельности", - сказал депутат.