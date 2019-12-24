"Звездные войны" как высшая форма искусства

Ничего нового – только успевшее осточертеть старое. Не секрет ведь, что Рэй – это новый Люк. В "Возвращении джедая" Люк на планете Да-Гоба спускался в пещеру и сражался с призрачным Дартом Вейдером, у которого оказывалось его, Люка, лицо, – и в "Восходе" Рэй, в поисках ситхоискателя оказавшаяся на планете Кеф-Бир, натыкается на призрачного ситха с собственным лицом и бьется с собой. Темная сторона Силы настойчиво искушает героя, уговаривает его/ее "быть с собой", но герой не поддается, – устойчивый мотив этой сказки...

Генералы Финн (Джон Бойега) и По Дэмерон (Оскар Айзек) и неубиенный Чубакка (Йонас Суотамо) удивлены очередным "внезапно". ФОТО: Кадр из фильма

Но – почему нет? Должны ли "Звездные войны" меняться, делаться убедительнее, становиться "взрослее"? (Последнего периодически требуют от них повзрослевшие критики, успевшие на жизненном пути воспитать в себе маленького противного сноба, не согласного восхищаться, когда герои на экране выхватывают мечи и те так вжих-вжих-вжих, – где тут Деррида и где Хайгеддер?..) Я бы сказал, что совсем не должны.

"Восход. Скайуокер" воспроизводит пропорцию высокой мистики (джедаи) и солдатского юморка в стиле Хана Соло, что установлена первой трилогией. Поменялось одно: из главных героев никто – вообще никто – не нашел вторую половину. Ну или не нашел так, чтобы тут же ее не потерять. Побеждает дружба, побеждает экзистенциальное одиночество, побеждают, по сути, хаос и неизвестность. В первой трилогии по меньшей мере Хан Соло и Лея обретали друг друга – но, как мы знаем, ничем хорошего из этого не вышло.

То есть: ни один хэппи-энд не гарантирует ни конца, ни счастья. И это логично: за предсказуемостью, порядком, орднунгом просьба обращаться на Темную сторону Силы. Светлая сторона – о другом, о сломе любых структур и нелогичности жизни, о смерти, попирающей смерть, о том, что (цитата из Дмитрия Быкова):

Сюжетом не предусмотренный поворот,

Небесный тунгусский камень в твой огород,

Лед и пламень, война и смута,

Тамерлан и Наполеон,

Приказ немедленно прыгать без парашюта

С горящего самолета, – всё это Он.

Что герои постоянно и проделывают – прыгают без парашюта с горящего космолета. Без всякой логики. И всё всегда встает на места – но совсем не так, как кто-либо из них или нас ожидал.

Джедай – и никаких гвоздей!