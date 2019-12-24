В Москве госпитализирована режиссер Галина Волчек

Галина Волчек в 1955 году окончила школу-студию МХАТ. В ее биографии множество ролей в кино и театре. Среди них такие картины, как "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум" и другие.