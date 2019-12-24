Вт, 24.12.2019
Сейчас, когда адекватный человек видит что-то, у него в голове возникает мысль – а не манипулируют ли мной? Андрей Коняев, научный журналист

В Москве госпитализирована режиссер Галина Волчек

Галина Волчек

ФОТО: https://www.instagram.com/people.theatre/

Советского и российского театрально режиссера, актрису и худрука московского "Современника" Галину Волчек госпитализировали с воспалением легких. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора театра Игоря Попова.

"Галина Борисовна госпитализирована, она находится в Боткинской больнице", — цитирует собеседника агентство.

Галина Волчек в 1955 году  окончила школу-студию МХАТ. В ее биографии множество ролей в кино и театре. Среди них такие картины, как "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум" и другие.

В 1972 году Волчек заняла пост главного режиссера театра "Современник". С 1989-го является его художественным руководителем.

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