В Москве госпитализирована режиссер Галина Волчек

Советского и российского театрально режиссера, актрису и худрука московского "Современника" Галину Волчек госпитализировали с воспалением легких. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора театра Игоря Попова.
"Галина Борисовна госпитализирована, она находится в Боткинской больнице", — цитирует собеседника агентство.
Галина Волчек в 1955 году окончила школу-студию МХАТ. В ее биографии множество ролей в кино и театре. Среди них такие картины, как "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум" и другие.
В 1972 году Волчек заняла пост главного режиссера театра "Современник". С 1989-го является его художественным руководителем.