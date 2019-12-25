Что имел в виду Задорнов, когда его спросили о романе Галкина и Дроботенко?

Популярный юморист и шоумен Максим Галкин в интервью Ирине Шихман в программе "А поговорить?" прокомментировал слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
Подобные слухи преследуют артиста всю жизнь. Началось еще все со студенческих лет, когда одногруппник упрекал его в гомосексуальности.
"Еще в университете... Может быть, потому что у меня такая интонация, интеллигентность какая-то такая. Я ничем в своей жизни это не подтверждал...
Я понимаю если бы я ходил с парнем или вообще в принципе этим занимался, то... для кого-то это стало бы очевидным", - объясняет Галкин.
Когда началась актерская история, то был другой случай. В 1998 году Галкин ехал на гастроли с другим молодым артистом-пародистом. Максим не стал называть фамилию, но этот пародист никогда не скрывал, что он гей. Галкин ехал с этим молодым человеком в одном купе, а в соседнем ехал другой молодой артист, который по словам шоумена, был очень завистливым.
После, в момент расцвета карьеры, юморист столкнулся с завистливым коллегой по цеху. Комик не мог простить Галкину нарастающего успеха и распространял грязные слухи о конкуренте. Галкин отметил, что этот артист-неудачник до сих пор распускает про него сплетни, постоянно высказываясь на эту тему публично.
"И он просто из этого факта, о том, что мы ехали в одном купе, стал распространять эти слухи... Этот артист до сих пор ходит ногами по земле... Реально - это пошло от одного человека", - утверждает юморист.
Галкин признался, что он уже простил этого человека, но потом был еще один эпизод с другим известным юмористом, которого уже нет в живых. Шихман отметила, что про этот громкий случай можно прочитать, поэтому Максим может смело рассказать, как было на самом деле.
"Это было в Казахстане. И зашел Задорнов не в номер, а мы все вместе пошли в баню. Это был банный комплекс. Там было джакузи... Он говорил не про номер, а про джакузи...
Мы сели в джакузи, и он тоже сел с нами. Пузырьки замечательно поднимались со дна и щекотали яички всем троим и ничего там не было.
Прошло много лет. Естественно, мы ездили вместе с ним, мы были малоизвестные артисты. Безусловно, был элемент экономии. На гастролях в Латвии нас поселили в один номер. Мы не выбирали жить в одном номере. Мы это не просили.
Но к несчастью, этот же артист, что ехал в купе в 1998 году, жил в этой же гостинице", - начал свой рассказ Максим Галкин, заранее извинившись перед вдовой Задорнова.
Оказалось, что этот "чудный человек" начал рассказывать уже не про того артиста, а про Сергея Дроботенка. Дальше уже масла в огонь подлил писатель-сатирик Михаил Задорнов.
"Многие знают, что Михаил Николаевич – это человек особый. Все, кто его знают, в курсе, что ради красного словца, ради успеха сиюсекундного – отца не пожалеет...
Нас он не стал жалеть - молодые, известные. Кстати, я источник так и не нашел, где он это сказал...
Когда его спросили: "А вот вы возили…". А он: "Конечно, я как-то захожу, а они сидят в джакузи", - смеясь вспомнил Галкин.
Сергей Дроботенко был вообще в шоке и долгое время не общался с Михаилом Задорновым. Потом был период примирения. Незадолго до болезни сатирик принес извинения.
Тем не менее, Галкин признается, что ему не мешают слухи о его якобы интересе к мужчинам. Не переживает и Примадонна.
Максим вспомнил, что недавно прочел статью, что якобы после смерти Пугачевой он наконец-то воссоединится с любимым. Галкин не стал называть имя человека, которое было указано в статье - это было имя очень влиятельного человека. После того, как Максим показал текст Пугачевой, она сказала: "Я спокойна. Я спокойна. Хорошая партия".
Ведущая спросила еще про один слух. Согласно информации, которая есть в СМИ Алла Борисовна якобы обещала шведскому ведущему Якобу Далину, который являлся открытым гомосексуалистом, что выступит на конкурсе "Евровидение", споет с хором геев и возьмет в мужья гея.
"Это какая-то фигня полная. Действительно они дружили. Действительно она спела с хором геев. Но про остальное я не знаю. Это надо у Аллы спрашивать", - ответил Максим Галкин.
Он считает, что Примадонне подобное не было нужно. Вообще он полагает, что личная жизнь - это личное дело каждого. Если говорить о ситуации, чтобы знаменитости раскрыли себя, то это не всегда хорошо и не пойдет на благо. Зрители просто удивятся, что геев в шоу-бизнесе так много. Максим Галкин объяснил, что аудитории женщин нужно, чтобы они считали, что их хотят. В качестве примера он привел Рики Мартина, популярность которого спала, после того, как он открыл миру, что он гей.
"На концерты певцов приходят женщины. Эти женщины на что-то надеются... Жизнь - это не про честность - это про любовь", - пояснил он.
Он уважает выбор тех, кто признается, но главное тут - это не ранить поклонницу.
"Есть имидж, образ определенный. Жан Маре признался, что он любил мужчин перед самой смертью, когда это уже не могло помешать его карьере", - заметил Галкин.
Максим добавил, что есть страны в которых премьер-министр страны - открытый гей, но в России такое невозможно, так как рано еще говорить о правах геев, если притесняют права женщин, а домашнее насилие до сих пор считается нормой.