Что имел в виду Задорнов, когда его спросили о романе Галкина и Дроботенко?

Подобные слухи преследуют артиста всю жизнь. Началось еще все со студенческих лет, когда одногруппник упрекал его в гомосексуальности.

"Еще в университете... Может быть, потому что у меня такая интонация, интеллигентность какая-то такая. Я ничем в своей жизни это не подтверждал...

Я понимаю если бы я ходил с парнем или вообще в принципе этим занимался, то... для кого-то это стало бы очевидным", - объясняет Галкин.

Максим Галкин и Ирина Шихман ФОТО: скриншот видео

Когда началась актерская история, то был другой случай. В 1998 году Галкин ехал на гастроли с другим молодым артистом-пародистом. Максим не стал называть фамилию, но этот пародист никогда не скрывал, что он гей. Галкин ехал с этим молодым человеком в одном купе, а в соседнем ехал другой молодой артист, который по словам шоумена, был очень завистливым.

После, в момент расцвета карьеры, юморист столкнулся с завистливым коллегой по цеху. Комик не мог простить Галкину нарастающего успеха и распространял грязные слухи о конкуренте. Галкин отметил, что этот артист-неудачник до сих пор распускает про него сплетни, постоянно высказываясь на эту тему публично.

"И он просто из этого факта, о том, что мы ехали в одном купе, стал распространять эти слухи... Этот артист до сих пор ходит ногами по земле... Реально - это пошло от одного человека", - утверждает юморист.

Галкин признался, что он уже простил этого человека, но потом был еще один эпизод с другим известным юмористом, которого уже нет в живых. Шихман отметила, что про этот громкий случай можно прочитать, поэтому Максим может смело рассказать, как было на самом деле.

Максим Галкин ФОТО: скриншот видео

"Это было в Казахстане. И зашел Задорнов не в номер, а мы все вместе пошли в баню. Это был банный комплекс. Там было джакузи... Он говорил не про номер, а про джакузи...

Мы сели в джакузи, и он тоже сел с нами. Пузырьки замечательно поднимались со дна и щекотали яички всем троим и ничего там не было.

Прошло много лет. Естественно, мы ездили вместе с ним, мы были малоизвестные артисты. Безусловно, был элемент экономии. На гастролях в Латвии нас поселили в один номер. Мы не выбирали жить в одном номере. Мы это не просили.

Но к несчастью, этот же артист, что ехал в купе в 1998 году, жил в этой же гостинице", - начал свой рассказ Максим Галкин, заранее извинившись перед вдовой Задорнова.

Оказалось, что этот "чудный человек" начал рассказывать уже не про того артиста, а про Сергея Дроботенка. Дальше уже масла в огонь подлил писатель-сатирик Михаил Задорнов.