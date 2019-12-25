Видео: На Югле пьяный водитель за пару минут устроил два ДТП и пытался сбежать

Мужчина рассказал, что несколько минут назад произошло столкновение четырех автомобилей. Его вызвал пятый водитель, который место происшествия покинул.

Принимая во внимание, что информация о ДТП была передана Госполиции, муниципальные полицейские отправились в указанном участником аварии направлении.

Примерно через три минуты стражи порядка заметили еще одну аварию. Там же был обнаружен и разыскиваемый автомобиль, который пострадал во время ДТП.

К полицейским поспешила женщина, которая рассказала, что видела, как из машины вышел водитель и убежал. Мужчина пострадал, и далеко уйти не мог. Стражи порядка нашли его у многоквартирного дома, где он, почувствовав боль, остановился и сел на газон.