Видео: На Югле пьяный водитель за пару минут устроил два ДТП и пытался сбежать

Днем 7 декабря сотрудники Видземского управления муниципальной полиции Риги, патрулируя в округе Юглы, заметили автоаварию. Стражи порядка остановились, и к ним подошел один из вовлеченных в ДТП водителей.
Мужчина рассказал, что несколько минут назад произошло столкновение четырех автомобилей. Его вызвал пятый водитель, который место происшествия покинул.
Принимая во внимание, что информация о ДТП была передана Госполиции, муниципальные полицейские отправились в указанном участником аварии направлении.
Примерно через три минуты стражи порядка заметили еще одну аварию. Там же был обнаружен и разыскиваемый автомобиль, который пострадал во время ДТП.
К полицейским поспешила женщина, которая рассказала, что видела, как из машины вышел водитель и убежал. Мужчина пострадал, и далеко уйти не мог. Стражи порядка нашли его у многоквартирного дома, где он, почувствовав боль, остановился и сел на газон.
С помощью полиции он вернулся на место аварии.
Во время разговора водитель рассказал, что сел за руль пьяным, а также выразил сожаление о содеянном.
Работу на месте событий переняли ответственные службы, пострадавшего водителя доставили в больницу.