Ср, 25.12.2019
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Видео: На Югле пьяный водитель за пару минут устроил два ДТП и пытался сбежать

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Днем 7 декабря сотрудники Видземского управления муниципальной полиции Риги, патрулируя в округе Юглы, заметили автоаварию. Стражи порядка остановились, и к ним подошел один из вовлеченных в ДТП водителей.

Мужчина рассказал, что несколько минут назад произошло столкновение четырех автомобилей. Его вызвал пятый водитель, который место происшествия покинул.

Принимая во внимание, что информация о ДТП была передана Госполиции, муниципальные полицейские отправились в указанном участником аварии направлении.

Примерно через три минуты стражи порядка заметили еще одну аварию. Там же был обнаружен и разыскиваемый автомобиль, который пострадал во время ДТП.

К полицейским поспешила женщина, которая рассказала, что видела, как из машины вышел водитель и убежал. Мужчина пострадал, и далеко уйти не мог. Стражи порядка нашли его у многоквартирного дома, где он, почувствовав боль, остановился и сел на газон.

С помощью полиции он вернулся на место аварии.

Во время разговора водитель рассказал, что сел за руль пьяным, а также выразил сожаление о содеянном.

Работу на месте событий переняли ответственные службы, пострадавшего водителя доставили в больницу.

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