Дирекция автотранспорта: главная проблема сферы грузоперевозок - нехватка водителей

Основными показателями, характеризующими рынок грузоперевозок, являются грузооборот, количество лицензированных перевозчиков и транспортных средств, а также выданных разрешений. Оценка всех этих показателей позволяет прийти к выводу, что отрасль грузоперевозок в этом году была стабильной.

В этом году продолжали доминировать близкие к Латвии рынки, например, Литва, Эстония, Россия, Германия.

В первом полугодии грузооборот достиг 7124,5 млн тонно-километров, что на 2,2% больше, чем годом ранее.

По словам Годиньша, в последние годы выросло также количество компаний и транспортных средств.

В прошлом году международными и внутренними коммерческими перевозками занимались 4573 компании, что на 5,8% больше по сравнению с 2017 годом. В этом году количество лицензированных грузоперевозчиков достигло 4743.