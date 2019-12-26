Дирекция автотранспорта: главная проблема сферы грузоперевозок - нехватка водителей

В отрасли грузоперевозок в Латвии компании продолжают сталкиваться с нехваткой шоферов, что существенно влияет на развитие отрасли, заявил агентству LETA председатель правления Автотранспортной дирекции Кристиан Годиньш.
Основными показателями, характеризующими рынок грузоперевозок, являются грузооборот, количество лицензированных перевозчиков и транспортных средств, а также выданных разрешений. Оценка всех этих показателей позволяет прийти к выводу, что отрасль грузоперевозок в этом году была стабильной.
В этом году продолжали доминировать близкие к Латвии рынки, например, Литва, Эстония, Россия, Германия.
В первом полугодии грузооборот достиг 7124,5 млн тонно-километров, что на 2,2% больше, чем годом ранее.
По словам Годиньша, в последние годы выросло также количество компаний и транспортных средств.
В прошлом году международными и внутренними коммерческими перевозками занимались 4573 компании, что на 5,8% больше по сравнению с 2017 годом. В этом году количество лицензированных грузоперевозчиков достигло 4743.
Как указал Годиньш, рост не так велик, как в Литве, что связано с дефицитом профессиональных шоферов. В Литве порядок найма водителей из третьих стран проще, чем в Латвии.