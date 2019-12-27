Она неисправима: Волочкова продемонстрировала предновогодний шпагат

"Настя, Вы это серьёзно?!", "Если бы можно было ходить на шпагате, Настя была бы счастлива!", "Да никто бы и не помнил про ваш шпагат, если бы сами постоянно не напоминали о нем", "Вульгарно смотрится", "Похвастаться нечем" - писали фолловеры.