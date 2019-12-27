Она неисправима: Волочкова продемонстрировала предновогодний шпагат

Российская балерина Анастасия Волочкова чаще других становится героиней многочисленных публикаций в желтой прессе. Причиной становятся ее фирменные шпагаты, которые она демонстрирует везде, где только можно.
На этот раз звезда продемонстрировала предновогодний шпагат в микроскопическом бикини в бане.
(орфография и пунктуация сохранены)
"Предновогодний шпагат. Мерило моей русской бани. К искусству банного парения меня приучил мой папа в возрасте 13 лет. А на шпагат я села не сразу в своей жизни. Для этого потребовались годы ежедневного и многочасового труда. А сейчас этот мой шпагат будоражит очень многих", - отметила экс-прима Большого театра.
Танцовщица поделилась некоторыми секретами и рассказала, что для того, чтобы шпагат был таким стройным, необходимо своё тело привести в соответствие. Правда, Анастасия подчеркнула, что фото шпагатов собирают больше лайков, чем снимки с выступлений с детьми.
"Я не гонюсь за лайками и количеством подписчиков. Мое счастье-любовь ко мне людей. А многим из вас шпагат мой интереснее моих достижений. Наслаждайтесь. Все для вас, дорогие. Легкого вам пара, а мне-хорошей репетиции перед завтрашним благотворительным спектаклем в Зеленограде", - подытожила она.
Новое фото балерины вновь вызвало бурю негодования в Сети.
"Настя, Вы это серьёзно?!", "Если бы можно было ходить на шпагате, Настя была бы счастлива!", "Да никто бы и не помнил про ваш шпагат, если бы сами постоянно не напоминали о нем", "Вульгарно смотрится", "Похвастаться нечем" - писали фолловеры.
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Предновогодний шпагат. Мерило моей русской бани.😊 К искусству банного парения меня приучил мой папа в возрасте 13 лет. А на шпагат я села не сразу в своей жизни.🤷♀️ Для этого потребовались годы ежедневного и многочасового труда. 👍 А сейчас этот мой шпагат будоражит очень многих.. Для того, чтобы шпагат был таким стройным, для начала необходимо своё тело привести в соответствие. Много физически трудиться и найти силу воли не жрать..👍 И, самое интересное, этот шпагат соберёт больше лайков, чем мои фото с моих выступлений с детьми. Я не гонюсь за лайками и количеством подписчиков. Мое счастье-любовь ко мне людей.🙏 А многим из вас шпагат мой интереснее моих достижений. Наслаждайтесь😂 Все для вас, дорогие.😂 Легкого вам пара, а мне-хорошей репетиции перед завтрашним благотворительным спектаклем в Зеленограде.💃 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #настроение #премьера #зима #новыйгод