Она неисправима: Волочкова продемонстрировала предновогодний шпагат

Предновогодний шпагат. Мерило моей русской бани.😊 К искусству банного парения меня приучил мой папа в возрасте 13 лет. А на шпагат я села не сразу в своей жизни.🤷‍♀️ Для этого потребовались годы ежедневного и многочасового труда. 👍 А сейчас этот мой шпагат будоражит очень многих.. Для того, чтобы шпагат был таким стройным, для начала необходимо своё тело привести в соответствие. Много физически трудиться и найти силу воли не жрать..👍 И, самое интересное, этот шпагат соберёт больше лайков, чем мои фото с моих выступлений с детьми. Я не гонюсь за лайками и количеством подписчиков. Мое счастье-любовь ко мне людей.🙏 А многим из вас шпагат мой интереснее моих достижений. Наслаждайтесь😂 Все для вас, дорогие.😂 Легкого вам пара, а мне-хорошей репетиции перед завтрашним благотворительным спектаклем в Зеленограде.💃 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #настроение #премьера #зима #новыйгод