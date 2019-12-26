Чт, 26.12.2019
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Умерла Галина Волчек

Галина Волчек

ФОТО: скриншот с youtube.com

В четверг, 26 декабря, на 87-м году жизни в московской клинике скончалась народная артистка СССР Галина Волчек. Об этом сообщает "РИА Новости". 

Актриса была госпитализирована с воспалением легких  24 декабря, ее отвезли в Боткинскую больницу. 

Также в прессе появилась информация о резком ухудшении ее состояния здоровья. 

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. Она является дочерью известного режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой.

В 1955 году Волчек стала выпускницей школы-студии МХАТ. Она известна за роли в фильмах "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум" и других.

С 1972 года Волчек является главным режиссером театра "Современник". В 1989 году она также стала его художественным руководителем.

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