Умерла Галина Волчек

В четверг, 26 декабря, на 87-м году жизни в московской клинике скончалась народная артистка СССР Галина Волчек. Об этом сообщает "РИА Новости".
Актриса была госпитализирована с воспалением легких 24 декабря, ее отвезли в Боткинскую больницу.
Также в прессе появилась информация о резком ухудшении ее состояния здоровья.
Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. Она является дочерью известного режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой.
В 1955 году Волчек стала выпускницей школы-студии МХАТ. Она известна за роли в фильмах "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум" и других.
С 1972 года Волчек является главным режиссером театра "Современник". В 1989 году она также стала его художественным руководителем.