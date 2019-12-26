Умерла Галина Волчек

Актриса была госпитализирована с воспалением легких 24 декабря, ее отвезли в Боткинскую больницу.

Также в прессе появилась информация о резком ухудшении ее состояния здоровья.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. Она является дочерью известного режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой.

В 1955 году Волчек стала выпускницей школы-студии МХАТ. Она известна за роли в фильмах "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум" и других.