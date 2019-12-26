LTV: платные парковки превращаются в бесплатные кладбища для автомобилей

О существовании парковки в районе Саркандаугава, на улице Слиежу 4а, журналистов проинформировала одна из жительниц окрестных домов. Женщина считает, что такой вид весьма нелицеприятен.

"Приходят постоянные клиенты - мы берем телефонный номер, выписываем пропуск, тогда мы можем их найти. Если люди приходят на сутки, неделю, две недели, мы им выписываем простую квитанцию и потом, через какое-то время они исчезают и некоторые машины так и стоят три-четыре года", - заявила в интервью LTV владелица парковки Ксения.

По ее словам, были перепробованы все варианты поиска владельцев автомобилей.

"Мы не можем найти их владельцев, отправлять предупреждения в суд мы тоже не можем, поскольку мы не знаем ни фамилию, ни другие контакты. Я звонила и в муниципальную полицию, и в Госполицию, но они не могут дать нам контакты", - отметила Ксения.

Представитель Рижской муниципальной полиции Ласма Земене пояснила, что сначала предприятию стоит обратиться к клиентам и найти общее правовое решение, например, продолжить сотрудничество и потребовать, например, накрывать автомобили, чтобы их не видели жители окрестных домов.

Второе возможное решение - владельцы транспортных средств могут эти автомобили передать специализированным предприятиям по переработке отходов. В этом случае арендатору территории дается срок в рамках этого года. Если после окончания срока не будут констатированы улучшения, тогда будет вовлечена Рижская муниципальная полиция, применив санкции к водителям с помощью административно правовых методов.

Законодательство в этом случае предусматривает штраф в размере от 70 до 1000 евро, если владелец является физическим лицом, и от 280 до 2100 евро, если владелец - юридическое лицо.

Представитель Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Иева Берзиня пояснила, что юридическому лицу CSDD может предоставить информацию неограниченной доступности, то есть - информацию о принадлежащих юридическим лицам транспортных средствах, но по закону нельзя предоставлять информацию об автомобилях, принадлежащих физическим лицам.