В Лиепае мужчине дали почти полтора года тюрьмы за вымогательство у умственно отсталого

В нем указано, что осужденный мужчина 15 сентября прошлого года в лесном массиве недалеко от памятника "Вечный огонь" попросил у пострадавшего деньги, пригрозив в случае неуплаты распространить о нем позорную информацию сексуального характера, а также, используя средне-тяжелую умственную отсталость лица, выдавал себя за сотрудника полиции и угрожал посадить его в тюрьму.

Пострадавший воспринял угрозы как реальные и согласился заплатить. Так как у пострадавшего денег не было, он предложил поехать к нему домой.

Там пострадавший отдал осужденному мужчине не принадлежащие себе 50 евро и 15 000 российских рублей (189,39 евро), а также фотоаппарат Olimpus стоимостью 80 евро.

После этого угрозы продолжились, и пострадавший отдал не принадлежащие ему обручальные кольца стоимостью 514 евро. Всего в результате вымогательства у пострадавшего были выманены 833,39 евро.

Осужденный ранее уже был многократно судим за нарушения правил дорожного движения. Кроме того, он был уголовно судим восемь раз, преимущественно, за преступления имущественного характера.