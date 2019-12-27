В Лиепае мужчине дали почти полтора года тюрьмы за вымогательство у умственно отсталого

Курземский районный суд в Лиепае приговорил к одному году и пяти месяцам тюрьмы ранее судимого мужчину, который был осужден за вымогательство у умственно отсталого лица, шантажируя его информацией сексуального характера, сообщает агентство LETA со ссылкой на публично доступно анонимизированное решение суда.
В нем указано, что осужденный мужчина 15 сентября прошлого года в лесном массиве недалеко от памятника "Вечный огонь" попросил у пострадавшего деньги, пригрозив в случае неуплаты распространить о нем позорную информацию сексуального характера, а также, используя средне-тяжелую умственную отсталость лица, выдавал себя за сотрудника полиции и угрожал посадить его в тюрьму.
Пострадавший воспринял угрозы как реальные и согласился заплатить. Так как у пострадавшего денег не было, он предложил поехать к нему домой.
Там пострадавший отдал осужденному мужчине не принадлежащие себе 50 евро и 15 000 российских рублей (189,39 евро), а также фотоаппарат Olimpus стоимостью 80 евро.
После этого угрозы продолжились, и пострадавший отдал не принадлежащие ему обручальные кольца стоимостью 514 евро. Всего в результате вымогательства у пострадавшего были выманены 833,39 евро.
Осужденный ранее уже был многократно судим за нарушения правил дорожного движения. Кроме того, он был уголовно судим восемь раз, преимущественно, за преступления имущественного характера.
Кроме лишения свободы мужчина был приговорен и к пробационному надзору на один год.