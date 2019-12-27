"Мы все-таки решили расставаться": Пелагея разводится с мужем. СМИ назвали имя разлучницы

Артистка призналась, что хотела бы сделать заявление, что по Сети пошли вбросы и слухи.

"Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки..." - написала Пелагея.

Она не жалеет о трех годах семейной жизни, но их история закончилась.

"Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси. Несмотря на то что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено", - отметила певица.

Пелагея надеется, что люди ее поймут и смогут простить.

Тем временем СМИ сообщают имя новой возлюбленной спортсмена. Ей стала владелица турфирмы Мария Гончар.

Издание "Комсомольская правда" пишет, что у женщин якобы были совместные фото, но как только Мария начала отношения с Иваном, она их удалила. Ходят слухи, что друзья Ивана в курсе его романа с Гончар.

Если верить неким инсайдером, то хоккеист якобы часто давал жене поводы для ревности.