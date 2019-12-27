"Мы все-таки решили расставаться": Пелагея разводится с мужем. СМИ назвали имя разлучницы

Популярная певица Пелагея на своей странице в Instagram сделала публикацию, в которой призналась, что разводится с хоккеистом Иваном Телегиным.
Артистка призналась, что хотела бы сделать заявление, что по Сети пошли вбросы и слухи.
"Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки..." - написала Пелагея.
Она не жалеет о трех годах семейной жизни, но их история закончилась.
"Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси. Несмотря на то что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено", - отметила певица.
Пелагея надеется, что люди ее поймут и смогут простить.
Друзья, так как по сети пошли вбросы, о том что «кто-то что-то видел» и т. д. по просьбе Поли делаем ЗДЕСЬ для вас заявление: «Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки... О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси. Несмотря на то что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено. Верю, что люди меня поймут, и не будут осуждать. Ну, и ...жизнь продолжается. Не перестаем болеть за русский хоккей! Всем — добра» #пелагея #телегин
Тем временем СМИ сообщают имя новой возлюбленной спортсмена. Ей стала владелица турфирмы Мария Гончар.
Издание "Комсомольская правда" пишет, что у женщин якобы были совместные фото, но как только Мария начала отношения с Иваном, она их удалила. Ходят слухи, что друзья Ивана в курсе его романа с Гончар.
Если верить неким инсайдером, то хоккеист якобы часто давал жене поводы для ревности.
Злые языки напомнили, что Пелагея отбила Ивана у беременной девушки. Поэтому считают, что с певицей сработал "закон бумеранга".