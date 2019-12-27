Мужчина случайно взорвал свою машину, так как хотел, чтобы в ней приятно пахло

Иными словами, возможностей для выбора хватает - остается лишь пойти в магазин, в котором есть отдел автопринадлежностей, и выбрать наиболее удобное для себя средство.

Однако один британец по лишь ему известным причинам решил освежить воздух в автомобиле "дешево" - используя самый простой аэрозоль в жестяной банке. Можно подумать - ну чего особого может произойти. Как оказалось, может произойти самое неожиданное.

Так, водитель Seat Leon в Галифаксе, Великобритания, получил урок на всю жизнь и, хотелось бы верить, ценные воспоминания, когда в пробке он вдруг оказался за рулем абсолютно уничтоженного автомобиля.

A car explosion in Halifax Town Centre. What an enormous bang. I was in an adjacent bar.

Emergency services on scene in moments @WYFRS @WYP_Halifax @CMBC_CSRT @YorksAmbulance

Unbelievably the driver just climbed out. Thankfully there appears to be no injuries. #Calderdale pic.twitter.com/1yQkbndIjn — Craig Chew-Moulding (@CraigMoulding) December 14, 2019

Как пишет Telegraph.co.uk, инцидент произошел вскоре после того, как мужчина в большом количестве распылил освежитель воздуха. В салоне создалась незаметная, однако взрывоопасная смесь газов, для воспламенения которой требовался лишь небольшой катализатор. Им стал сам мужчина с зажигалкой, когда решил прикурить.

Хватило искры, чтобы газ загорелся, а взрывная волна оказалась настолько сильной, что машина осталась не только без окон. Во время взрыва серьезно пострадали двери машины, крышка багажника, крыша и даже витрины ближайших зданий. Водитель Seat Leon сумел выбраться из машины сам, а прибывшие на место происшествия медики зафиксировали лишь незначительные повреждения.