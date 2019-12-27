Мужчина случайно взорвал свою машину, так как хотел, чтобы в ней приятно пахло

Вряд ли кому нравится находиться в автомобиле, в салоне которого неприятно пахнет. Поэтому уже давно доступны различные средства для предотвращения неприятных запахов именно в машине - елочки, укрепляемые на вентиляционных дефлекторах освежители, подвешиваемые на зеркало заднего вида бутылочки с ароматическими маслами и другие.
Иными словами, возможностей для выбора хватает - остается лишь пойти в магазин, в котором есть отдел автопринадлежностей, и выбрать наиболее удобное для себя средство.
Однако один британец по лишь ему известным причинам решил освежить воздух в автомобиле "дешево" - используя самый простой аэрозоль в жестяной банке. Можно подумать - ну чего особого может произойти. Как оказалось, может произойти самое неожиданное.
Так, водитель Seat Leon в Галифаксе, Великобритания, получил урок на всю жизнь и, хотелось бы верить, ценные воспоминания, когда в пробке он вдруг оказался за рулем абсолютно уничтоженного автомобиля.
A car explosion in Halifax Town Centre. What an enormous bang. I was in an adjacent bar.— Craig Chew-Moulding (@CraigMoulding) December 14, 2019
Emergency services on scene in moments @WYFRS @WYP_Halifax @CMBC_CSRT @YorksAmbulance
Unbelievably the driver just climbed out. Thankfully there appears to be no injuries. #Calderdale pic.twitter.com/1yQkbndIjn
Как пишет Telegraph.co.uk, инцидент произошел вскоре после того, как мужчина в большом количестве распылил освежитель воздуха. В салоне создалась незаметная, однако взрывоопасная смесь газов, для воспламенения которой требовался лишь небольшой катализатор. Им стал сам мужчина с зажигалкой, когда решил прикурить.
Хватило искры, чтобы газ загорелся, а взрывная волна оказалась настолько сильной, что машина осталась не только без окон. Во время взрыва серьезно пострадали двери машины, крышка багажника, крыша и даже витрины ближайших зданий. Водитель Seat Leon сумел выбраться из машины сам, а прибывшие на место происшествия медики зафиксировали лишь незначительные повреждения.
Still on scene pic.twitter.com/jE0IhbSnlI— Oscar Morgan ಠ_ಠ (@theherbiez) December 14, 2019