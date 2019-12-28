Видео: Самые читаемые новости портала, о чем Седокова спрашивала Риву и причем тут Латвия

Обязательно досмотрите программу до конца - мы с ведущим и журналистом эстонского портала Limon.ee Эдгаром Гергелем будем поздравлять всех с наступающим Новым годом!

В этом выпуске ведущие своеобразно подвели итоги года, обсудили модные тренды, Анну Седокову и ее возлюбленного Яниса Тимму. Раиса и Эдгар выяснили, о чем люди любят читать больше всего, и как родители относятся к кумирам современных подростков.