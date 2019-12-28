Видео: Самые читаемые новости портала, о чем Седокова спрашивала Риву и причем тут Латвия

Сб, 28.12.2019
Я позвонил другу, который служил на флоте - он сказал, что это цунами. Сказал нам найти большой корабль и забраться туда. Я увидел "Махидол", он выходил из бухты на всех парах - мы закричали "Помогите!", и они остановились. Сомчай Джитпентом, врач, переживший цунами
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Редактор Rus.TVNET Раиса Смирнова в студии Limon LIVE

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Журналист и редактор рубрики "Звезды" портала Русский TVNET в Латвии Раиса Смирнова побывала в гостях на шоу Limon LIVE

Обязательно досмотрите программу до конца - мы с ведущим и журналистом эстонского портала Limon.ee Эдгаром Гергелем будем поздравлять всех с наступающим Новым годом! 

В этом выпуске ведущие своеобразно подвели итоги года, обсудили модные тренды, Анну Седокову и ее возлюбленного Яниса Тимму. Раиса и Эдгар выяснили, о чем люди любят читать больше всего, и как родители относятся к кумирам современных подростков. 

Смотрите выпуск целиком и получайте удовольствие! Всех с наступающим Новым годом! 

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