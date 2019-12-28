Сб, 28.12.2019
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Муж Пелагеи объяснил причины развода с певицей

Пелагея и Иван Телегин с дочерью

ФОТО: https://www.instagram.com/pelageya_insta/

Недавно в СМИ прозвучала информация о разводе певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина. Теперь мужчина решил высказаться об этом на своей Instagram-странице. 

Телегин отметил, что он старается не выносить личное на суд общественности, но сейчас ему хочется объяснить, что происходит.

"Все мы мечтаем встретить одного единственного человека и прожить с ним всю жизнь, но, к сожалению, не всегда и не у всех это получается. Иногда просто случается жизнь", - объяснил Иван.

Он отметил, что очень рад, что в его жизни были эти отношения.

"У меня есть замечательная дочь и я всегда буду благодарен Поле (Пелагеи - прим.ред.) за все, что было между нами, но двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе", - подытожил Телегин. 

Мужчина объяснил,что в распаде их отношений нет вины третьих лиц, обстоятельств или событий.

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Друзья, за последние несколько дней огромное количество информации появилось в СМИ касательно моей личной жизни, хоть я и являюсь публичным человеком, все же, свои личные отношения я предпочитаю не выносить на суд общественности, но в данной ситуации, хотелось бы внести немного ясности. Все мы мечтаем встретить одного единственного человека и прожить с ним всю жизнь, но, к сожалению, не всегда и не у всех это получается. Иногда просто случается жизнь. Я очень рад, что в моей жизни были эти отношения, у меня есть замечательная дочь и я всегда буду благодарен Поле за все, что было между нами, но двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе. В распаде наших отношений нет вины третьих лиц, обстоятельств или событий. У нас не получилось сохранить семью, но мы всегда будем поддерживать и помогать друг другу! Пусть в вашей жизни всегда и все получается. Всем добра и с Наступающим Новым годом!

A post shared by Ivan Telegin - Official Page (@itelegin07) on

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