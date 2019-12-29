Видео: Танцующая Skibidi Брежнева, поющий Джокер и раздавленный Сергей Шнуров
В пятницу, 27 декабря, состоялся полуфинал восьмого сезона шоу "Голос" на Первом канале. Лишь четверо прошли в финал конкурса, который состоится 1 января. Русский TVNET рассказывает, как это было!
Первым на сцену вышел вокалист из команду Константина Меладзе Нуржигит Субанкулов, который исполнил хит Rag`n`Bones "Human". Стоит сказать, что зрителям выступление понравилось.
Ему ответил Аскер Бербеков переведенной на русский язык песней "My baby you". Текст написал сам Мелазде в соавторстве еще с одним поэтом.
Полина Гагарина сказала, что она услышала два фантастических голоса. Певица заметила, что посетила бы концерты таких участников.
Шнурову же понравился Нуржигит, который покорил его в прошлый раз, а Аскер на этот раз пел более уверенно и без ошибок.
Константин Меладзе отмечает, что ему жаль, что с Субанкуловым он поработал так мало. Что касается Бербекова, то ему каждый раз даются все более сложные композиции, но он с ними справляется.
Результаты: В финал прошел Аскер Бербеков.
Следующими к зрителям вышли конкурсанты из команду Сергея Шнурова - Рагда Ханиева и Антон Токарев.
Рагда на этот раз удивила публику своей версией песни группы T.a.t.u. - "Нас не догонят". Композицию девушка начала с этнического пения. Аранжировка известной песни была построена вокруг народных инструментов, создавая ощущение некой восточной сказки, которая переплеталась с хорошо знакомой мелодией.
Антон Токарев продолжил удивлять публику. В этот раз молодой человек спел песню группы "Ленинград" "Мне бы в небо", которая была соединена с композицией Дельфина "Весна". В тексте Антон намекнул и на прошлый номер от конкурсанта Валерия Сюткина: "Я бы спел "Шнур не кипишуй", но мне религия не позволяет".
Гагарина поздравила конкурсантов с великолепными номерами. Сюткин же сказал, что ощущается фирменный почерк Сергея Шнурова, а Рагда и Антон приобрели свое уникальное звучание.
"Мне кажется, что Сергей ключик к ней не нашел. Мне кажется, что она поет не совсем то, что ей бы хотелось. Все как-то размыто. У меня такое впечатление, что она поет из-под палки - не то, что хочет", - указал продюсер.
Критику успел подчеркнуть Дмитрий Нагиев.
"Абсолютно раздавленный Шнуров... Как бульдозер разровнял", - отметил ведущий.
Лидер группировки "Ленинград" объяснил, что каждый имеет право на свое мнение, но ему кажется, что все было хорошо.
"Да нет. Каждый имеет право на такое видение. Я считаю, что Рагду мы использовали на всю мощность. Мне номер понравился. Ребята выступили великолепно. Что я хотел, то и получил. Ребят, спасибо, что доверили свои судьбы вот в эти вот руки", - ответил Шнуров.
Настоящим украшение выпуска стал совместный номер Рагды и Антона с группой Little Big с песней Skibidi. Шнуров даже вытащил из зала Веру Брежневу, которая танцевала рядом с Константином Меладзе. Примечательно, что номер начинался со вступления и слов песни Филиппа Киркорова "Снег".
Результаты: Наставник отдал больше голосов за Антона, зрители же выбрали Рагду Ханиеву, но общий результат оказался в пользу Токарева.
Пришла очередь команды Полины Гагариной.
Первой зрителей шокировала 17-летняя Алана Чочиева, которая в костюме Джокера из одноименного фильма спела легендарный хит Аллы Пугачевой "Арлекино". Это была совершенно ярко и неожиданно. В адрес Сергея Шнурова девушка выпустила дождь из денежных купюр.
Ив Набиев трогательно спел композицию Валентины Толкуновой "Поговори со мною, мама".
Меладзе понравилось, как исполняла песню Алана.
"Спето было звонко, свежо и эмоционально", - заметил продюсер.
Результаты: Гагарина проголосовала за чувственный номер от Набиева, а после зрители отдали больше голосов за Алану, но общий был был в пользу Ива.
Завершала конкурс пара от Валерия Сюткина.
Элимдар Сейдосманов исполнил композицию ВИА "Синяя птица" "А любовь как сон", а Арсен Мукенди ему ответил песней "Ego" французского диджея и продюсера Уилли Уильяма.
Меладзе посчитал, что Элимдара недостаточно раскрыли на этом проекте.
"К концу проекта хочется говорить по-существу", - отметил продюсер.
Сергей Шнуров указал, что Меладзе говорит все врем про какой-то ключик.
"Вы что черепаха Тортилла?" - спросил музыкант Константина.
Позже он и вовсе расхулиганился и показал статую Ленина, а потом поблагодарил Арсена, что тот оставил оригинальную аранжировку и не дал Сюткину придумать свою.
"Классно! Молодец, сам отстоял... А вот Элимдару не повезло. Сразу видно, что Сюткин приложил", - эмоционально сказал он.
Результаты: Сюткин отдал больше баллов Арсену, но зрители подарили больше голосов Элимдару. Общая сумма позволила пройти в финал именно Мукенди.
По итогу, в финал прошли четыре вокалиста - Ив Набиев, Арсен Мукенди, Аскер Бербеков и Антон Токарев. Напомним, финал шоу "Голос" на Первом канале пройдет 1 января.