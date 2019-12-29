Видео: Танцующая Skibidi Брежнева, поющий Джокер и раздавленный Сергей Шнуров

Первым на сцену вышел вокалист из команду Константина Меладзе Нуржигит Субанкулов, который исполнил хит Rag`n`Bones "Human". Стоит сказать, что зрителям выступление понравилось.

Ему ответил Аскер Бербеков переведенной на русский язык песней "My baby you". Текст написал сам Мелазде в соавторстве еще с одним поэтом.

Полина Гагарина сказала, что она услышала два фантастических голоса. Певица заметила, что посетила бы концерты таких участников.

Шнурову же понравился Нуржигит, который покорил его в прошлый раз, а Аскер на этот раз пел более уверенно и без ошибок.

Константин Меладзе отмечает, что ему жаль, что с Субанкуловым он поработал так мало. Что касается Бербекова, то ему каждый раз даются все более сложные композиции, но он с ними справляется.

Результаты: В финал прошел Аскер Бербеков.

Следующими к зрителям вышли конкурсанты из команду Сергея Шнурова - Рагда Ханиева и Антон Токарев.

Рагда на этот раз удивила публику своей версией песни группы T.a.t.u. - "Нас не догонят". Композицию девушка начала с этнического пения. Аранжировка известной песни была построена вокруг народных инструментов, создавая ощущение некой восточной сказки, которая переплеталась с хорошо знакомой мелодией.

Антон Токарев продолжил удивлять публику. В этот раз молодой человек спел песню группы "Ленинград" "Мне бы в небо", которая была соединена с композицией Дельфина "Весна". В тексте Антон намекнул и на прошлый номер от конкурсанта Валерия Сюткина: "Я бы спел "Шнур не кипишуй", но мне религия не позволяет".

Гагарина поздравила конкурсантов с великолепными номерами. Сюткин же сказал, что ощущается фирменный почерк Сергея Шнурова, а Рагда и Антон приобрели свое уникальное звучание.

"Мне кажется, что Сергей ключик к ней не нашел. Мне кажется, что она поет не совсем то, что ей бы хотелось. Все как-то размыто. У меня такое впечатление, что она поет из-под палки - не то, что хочет", - указал продюсер.

Критику успел подчеркнуть Дмитрий Нагиев.

"Абсолютно раздавленный Шнуров... Как бульдозер разровнял", - отметил ведущий.

Лидер группировки "Ленинград" объяснил, что каждый имеет право на свое мнение, но ему кажется, что все было хорошо.

"Да нет. Каждый имеет право на такое видение. Я считаю, что Рагду мы использовали на всю мощность. Мне номер понравился. Ребята выступили великолепно. Что я хотел, то и получил. Ребят, спасибо, что доверили свои судьбы вот в эти вот руки", - ответил Шнуров.