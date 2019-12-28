Вертолет, закуски и штрафы: известны подробности райдера группы "Ленинград"

После того, как лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что планирует распустить группу спрос на концерты только увеличился. Издание StarHit.ru сообщает подробности концертного райдера музыкантов.
Известно, что за одно выступление музыканты получают около 144 тысяч евро и требуют от организаторов эксклюзивных условий.
Команда Шнурова состоит из 17 человек. Всем необходимо предоставить трехразовое питание, чтобы была возможность выбрать желаемые блюда. Самому Сергею необходимо VIP-обслуживание.
"Пожалуйста, будьте требовательны и придирчивы к выбору ресторана", - цитирует строки райдера издание.
Организаторам стоит учитывать, что Сергею и его супруге Ольге Абрамовой необходимо предоставить билеты в бизнес-классе, чтобы они могли приехать на выступление, а для остальных музыкантов требуется эконом-класс.
В райдере есть примечательный пункт, что если расстояние от аэропорта до места выступления или гостиницы слишком большое, то Шнуров и его музыканты попросят вертолет.
Отдельно стоит учитывать, что для техники тоже потребуется свой транспорт - ее перевозка на специальных грузовиках может обойтись около 10 тысяч евро.
Что касается бытового райдера, то Сергей Шнуров предпочитает жить роскошно: отель пять звезд, номер люкс с мини-баром, где будет 10 литров воды, миндальное молоко и кофе.
Как пишут СМИ в Москве музыкант остается лишь в номере, который стоит 14,5 тысяч евро за ночь.
Что касается бэкстейджа, то в гримерках, согласно райдеру, требуются ковры, растения в горшках, ароматические свечи, кофемашина, мягкий диван и хорошая вентиляция.
Между выходами на сцену для музыкантов требуется фруктовая нарезка и наличие меда, варенья, хлеба, сливочного масло.
Стоит учитывать, что для комфорта артистов требуется ровно 22 полотенца.
В контракте группы указывается, что в случае невыполнения райдера, могут последовать серьезные штрафы:
- За нарушения пунктов про отель или перелет - по 8,5 тысяч евро (около 600 тысяч рублей),
- За плохое питание - 1,5 тысячи евро (больше 100 тысяч рублей);
- За технические проблемы на концертах - около 1,5 тысяч евро.