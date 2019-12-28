Вертолет, закуски и штрафы: известны подробности райдера группы "Ленинград"

Известно, что за одно выступление музыканты получают около 144 тысяч евро и требуют от организаторов эксклюзивных условий.

Команда Шнурова состоит из 17 человек. Всем необходимо предоставить трехразовое питание, чтобы была возможность выбрать желаемые блюда. Самому Сергею необходимо VIP-обслуживание.

"Пожалуйста, будьте требовательны и придирчивы к выбору ресторана", - цитирует строки райдера издание.

Организаторам стоит учитывать, что Сергею и его супруге Ольге Абрамовой необходимо предоставить билеты в бизнес-классе, чтобы они могли приехать на выступление, а для остальных музыкантов требуется эконом-класс.

В райдере есть примечательный пункт, что если расстояние от аэропорта до места выступления или гостиницы слишком большое, то Шнуров и его музыканты попросят вертолет.

Отдельно стоит учитывать, что для техники тоже потребуется свой транспорт - ее перевозка на специальных грузовиках может обойтись около 10 тысяч евро.

Что касается бытового райдера, то Сергей Шнуров предпочитает жить роскошно: отель пять звезд, номер люкс с мини-баром, где будет 10 литров воды, миндальное молоко и кофе.

Как пишут СМИ в Москве музыкант остается лишь в номере, который стоит 14,5 тысяч евро за ночь.

Что касается бэкстейджа, то в гримерках, согласно райдеру, требуются ковры, растения в горшках, ароматические свечи, кофемашина, мягкий диван и хорошая вентиляция.

Между выходами на сцену для музыкантов требуется фруктовая нарезка и наличие меда, варенья, хлеба, сливочного масло.

Стоит учитывать, что для комфорта артистов требуется ровно 22 полотенца.

В контракте группы указывается, что в случае невыполнения райдера, могут последовать серьезные штрафы: