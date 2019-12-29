Ольга Бузова наконец-то влюблена и счастлива: "Мы живем вместе!"

Недавно завершился телепроект "План Б", на котором Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов искали свою любовь. Но незадолго до окончания появились слухи, что теледива уже состоит в отношениях с блогером Давидом Манукяном.
В субботу 28 декабря в новогоднем выпуске, Ольга раскрыла свой секрет и призналась, что наконец-то счастлива.
"Да! Я очень счастлива. Это возможно! Прям до дрожи..." - сказала она Тимуру.
Телеведущая не стала скрывать и назвала имя возлюбленного:
"Я решила пропустить "План В" и "План Г" и перешла сразу к "Плану Д". Его зовут Давид. Мы живем вместе".
Как сообщает издание "Комсомольская правда" праздники Оля с Давидом проведут на Бали. Журналисты пишут, что пара снимает квартиру и проводит много времени вместе. Злые языки говорят, что молодой человек зарабатывает гораздо меньше Ольги, но кажется, что ее это не смущает и она наконец-то счастлива.
Напомним, недавно пара представила совместный видеоклип "Мандаринка".