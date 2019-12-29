Ольга Бузова наконец-то влюблена и счастлива: "Мы живем вместе!"

"Да! Я очень счастлива. Это возможно! Прям до дрожи..." - сказала она Тимуру.

"Я решила пропустить "План В" и "План Г" и перешла сразу к "Плану Д". Его зовут Давид. Мы живем вместе".

Как сообщает издание "Комсомольская правда" праздники Оля с Давидом проведут на Бали. Журналисты пишут, что пара снимает квартиру и проводит много времени вместе. Злые языки говорят, что молодой человек зарабатывает гораздо меньше Ольги, но кажется, что ее это не смущает и она наконец-то счастлива.