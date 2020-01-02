Хит Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube

Согласно информации, клип опубликован в Сети в июне 2009 года. Ролик достиг отметки в миллиард зрителей примерно за 10 лет.

На данный момент это второй по популярности музыкальный клип из 90-х.

На первом месте находится хит "November Rain" группы Guns 'N' Roses. Сейчас у него около 1,3 миллиардов просмотров.

Песня "Smells Like Teen Spirit" вошла в альбом Nevermind, вышедший в 1991 году.

В 1985 году Курт организовал группу, названную Fecal Matter. Но приблизительно через год Fecal Matter распались, так и не выпустив ни одного диска. Спустя несколько месяцев была образована другая команда, которая сменила несколько названий: Skid Row, Ted Ed Fred, Bliss, Pen Cap Chew, но музыканты остановились на Nirvana.

"Я искал название, которое было бы красивым или приятным", - объяснял свой выбор Кобейн.

В 1988 году вышел первый сингл группы — "Love Buzz/Big Cheese", а уже в следующем году появился в продаже дебютный альбом Nirvana — Bleach.

Успеха сингла "Smells Like Teen Spirit" никто не ожидал. Изначально предполагалось, что ведущим синглом с пластинки станет "Lithium".