Хит Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube

Клип культовой американской рок-группы Nirvana на песню "Smells Like Teen Spirit" превысил отметку в один миллиард просмотров на YouTube.
Согласно информации, клип опубликован в Сети в июне 2009 года. Ролик достиг отметки в миллиард зрителей примерно за 10 лет.
На данный момент это второй по популярности музыкальный клип из 90-х.
На первом месте находится хит "November Rain" группы Guns 'N' Roses. Сейчас у него около 1,3 миллиардов просмотров.
Песня "Smells Like Teen Spirit" вошла в альбом Nevermind, вышедший в 1991 году.
В 1985 году Курт организовал группу, названную Fecal Matter. Но приблизительно через год Fecal Matter распались, так и не выпустив ни одного диска. Спустя несколько месяцев была образована другая команда, которая сменила несколько названий: Skid Row, Ted Ed Fred, Bliss, Pen Cap Chew, но музыканты остановились на Nirvana.
"Я искал название, которое было бы красивым или приятным", - объяснял свой выбор Кобейн.
В 1988 году вышел первый сингл группы — "Love Buzz/Big Cheese", а уже в следующем году появился в продаже дебютный альбом Nirvana — Bleach.
Успеха сингла "Smells Like Teen Spirit" никто не ожидал. Изначально предполагалось, что ведущим синглом с пластинки станет "Lithium".
В итоге популярность группы породила новую волну музыки и подражателей на гранж-сцене. СМИ стали называть Nirvana "флагманом поколения Х", а самого Кобейна — "голосом поколения".