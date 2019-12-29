Шатунов подтвердил новости про суд против Разина за право петь свои хиты

Шатунов признался Андрею Малахову, что все слухи - это правда.

"Да, действительно, происходит нечто неординарное. У меня с Андреем Александровичем происходит судебная тяжба. Поскольку он пытается запретить мне исполнять эти хиты. Все мои хиты, такие, как "Белые розы", "Розовый вечер", "Седая ночь" и ряд других..." - объяснил он.

Певец отметил, что он не знает с чего все началось, но вся эта история длится на протяжении 30 лет. С того момента, как Шатунов ушел из группы "Ласковый май" в 1992 году.

Оказывается, об этом скандале Юрий рассказывал еще в 1992 году в Сочи.

Как объяснил Шатунов, Разин сейчас дает концерты по России, выступая с его песнями и под фонограммы с голосом Юрия.

"Он выступает с моими фонограммами, под мой голос и под мою аранжировку", - указал певец.

Вся комичность ситуации состоит в том, что это чистейшая правда и это происходит сейчас. У Андрея Разина действительно проходят концерты.

Шатунов объяснил, что у Разина всегда были рычаги давления и есть и сейчас. Он является заложником этих песен, которыми он обладает.

"Принуждением и манипулируя он заставил, чтобы я согласился, чтобы он был крестным моего сына... Беда в следующем - за 13 лет он ни разу не позвонил пацану на день рождения и не поздравил", - сказал он.

С исполнителем согласилась Лера Кудрявцева, которая подчеркнула, что Разин действительно любит жить в судах.

"Несет всякую чушь. В адрес Юру и в адрес меня", -

Шатунов объяснил, что Разин сделал пост от в Instagram, в котором написал, что якобы Юрий не может исполнять эти песни с января 2020 года. Это не соответствует действительности, так как у него нет судебного решения.

"Он подрывает мою репутацию и вводит людей в заблуждение... Организаторы, которые делают концерты звонят мне", - подытожил он.