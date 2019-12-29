Польза бульона для вашей кожи и иммунитета

1. Употребления бульона способствует повышению тонуса кожи. Правильно приготовленный бульон богат коллагеном, который улучшает состояние соединительных тканей. Его употребление сделает кожу гладкой и эластичной. Внимание! Некоторые медики сходятся во мнении, что бульон также может влиять на уменьшение проявлений целлюлита.

2. Бульон - это идеальное средство, что очистить печень. Всему виной глицин, который содержится в нем. Это вещество поможет избавить вас от токсинов.

3. Бульон защищает слизистую оболочку вашего кишечника. Желатин, который содержится в бульоне усиливает качества оболочки, что гарантирует усвоение полезных веществ.

4. Имеет противовоспалительный эффект. В бульоне есть такие полезные вещества, как хондроитин, глицин, пролин и другие аминокислоты. Именно они и противостоят воспалению. Это хорошо сказывается на мышцах и тканях, уменьшает боли в них. Особенно полезен бульон после тренировок.

5. Зимой организм ослаблен инфекциями, бульон - это отличный способ укретить иммунитет и противостоять вирусам и бактериям.

6. С помощью бульона улучшится не только ваше пищеварение, но и усвояемость минералов и витаминов.

7. Учение уверены, что бульон поможет вам укрепить кости. Все дело в том, что в нем содержится высокий уровень кальция, магния и фосфора. А именно эти вещества способствуют здоровому росту, укреплению и восстановлению костей.

8. Люди регулярно употребляющие в пищу бульон лучше спят. Здесь опять всем у виной глицин, который положительно сказывается на нервной системе. Доказано, что именно глицин улучшает память.

Статья подготовлена по материалам издания Harper`s Bazaar.