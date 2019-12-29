Фото: В Риге прошло самое популярное в мире шоу - The Music of ABBA

В одном из интервью Бьорн Ульвеус (Björn Ulvaeus) утверждал, что ABBA больше никогда не объединится, чтобы отправиться в концертное турне: "Ни за миллиард, ни за два! Деньги – это не повод! Мы бы хотели остаться в памяти ценителей музыки такими, какими мы были – молодыми, яркими, полными энергии и амбиций".