Фото: В Риге прошло самое популярное в мире шоу - The Music of ABBA

29 декабря Арена Рига наполнилась звуками песен легендарной группы ABBA.
В одном из интервью Бьорн Ульвеус (Björn Ulvaeus) утверждал, что ABBA больше никогда не объединится, чтобы отправиться в концертное турне: "Ни за миллиард, ни за два! Деньги – это не повод! Мы бы хотели остаться в памяти ценителей музыки такими, какими мы были – молодыми, яркими, полными энергии и амбиций".
Как известно, группа все еще держит обещание.
Однако, шоу The Music of ABBA дало рижанам и гостям столицы прекрасную возможность пережить это всё ещё раз!
Зрители смогли насладиться уникальным шоу, в котором слушатели попали обратно в семидесятые.
Аутентичные костюмы, танцевальные движения и звучание соединились в великолепный концерт. Представления группы и сценические образы были настолько близки к оригиналу, что трудно было заметить разницу.
Коллектив ARRIVAL From Sweden - это единственная группа, получившая прямое разрешение на исполнение никогда не звучавшей песни ABBA Just A Notion от их создателей – Бьорна и Бенни!
Во время концерта зрители услышали все популярные хиты ABBA: Dancing Queen, Mamma Mia, Does Your Mother Know, Take A Chance, SOS, The Winner Takes It All, Super Trouper, Money Money Money, Waterloo, Honey Honey, Fernando, Chiquitita, Knowing Me Knowing You, Thank You For The Music, Lay All Your Love On Me, Gimme Gimme Gimme и, и конечно же, Happy New Year.
Смотрите, как это было!
Галерея: шоу The Music of ABBA