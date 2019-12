Фото: В Риге прошло самое популярное в мире шоу - The Music of ABBA

Во время концерта зрители услышали все популярные хиты ABBA: Dancing Queen, Mamma Mia, Does Your Mother Know, Take A Chance, SOS, The Winner Takes It All, Super Trouper, Money Money Money, Waterloo, Honey Honey, Fernando, Chiquitita, Knowing Me Knowing You, Thank You For The Music, Lay All Your Love On Me, Gimme Gimme Gimme и, и конечно же, Happy New Year.