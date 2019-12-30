Исследование показало, что делает жителей Латвии счастливыми

Большая часть, или 23% жителей Латвии важным источником счастья считают эмоциональное благополучие.

Примечательно, что важнейшим источником счастья его назвали жители и других стран Европы – в Дании так считают 42% респондентов, в Финляндии – 37%, в Норвегии – 30%, в Эстонии – 20%. Такого же мнения придерживаются и наши соседи в российском Санкт-Петербурге (22%).

В свою очередь в Германии и Эстонии жители (соответственно 20% и 18%) этот фактор назвали второй важнейшей составляющей счастья. Совсем иначе думают шведы – по их мнению, эмоциональное благополучие не является источником счастья.

Экономическую ситуацию жители Латвии (20%) назвали вторым по важности источником счастья, а далее следуют окрестности места проживания (19%), дом (13%), семья (11%), здоровье (9%), друзья (2%), баланс работы и личной жизни (2%).

В Дании экономическая ситуация не является источником счастья для населения, примерно такого же мнения придерживаются и жители Швеции, Норвегии и Финляндии, где влияние экономической ситуации на ощущение счастья оценивается всего в 5-8%. В Швеции основным источником счастья является семья (31%), в Германии – здоровье (20%).

Примечательно, что во всех странах высоко ценится роль дома и его окрестностей в создании ощущения счастья. Больше всего на ощущение счастья место жительства влияет именно в Латвии (19%), важным источником счастья оно является также в Эстонии (15%), Германии и Дании (по 14% в каждой).

В свою очередь дом наибольшую роль в ощущении счастья людей играет в Норвегии (19%), далее следует Латвия (13%). Чтобы чувствовать себя счастливыми в месте своего проживания, важнейшими факторами латвийцы назвали безопасность (88%), близость магазинов (81%), доступность общественного транспорта (78%), близость зеленых территорий (78%), а также хорошие отношения с соседями (72%).

"Дом уже с незапамятных времен был для жителей Латвии источником силы и зоной комфорта. Здесь мы проводим много времени, восстанавливаем энергию.

Поэтому неудивительно, что именно дом и его окружение в значительной степени определяет качество нашей жизни и повышает ощущение счастья.

Как ведущий девелопер жилья в Латвии мы понимаем, что можем существенно повлиять на ощущение счастья людей. Благодаря исследованию "Индекс счастья" мы узнали, что делает людей счастливыми в том месте, где они живут, и соответственно тщательно разрабатываем проекты жилых домов, чтобы они удовлетворяли всем потребностям людей.

Большое внимание мы уделяем развитию зеленых зон, созданию детских игровых площадок, беседок и спортивных площадок, чтобы предоставить людям больше возможностей для качественного совместного времяпрепровождения в городской среде – вместе с семьей, друзьями, единомышленниками или соседями", – говорит руководитель по продажам и маркетингу Bonava Latvija Каспар Экша.

В целом жители Латвии оценили свое ощущение счастья сравнительно высоко – их индекс счастья составляет 70 из 100 пунктов. Жители других стран Северной Европы оценивают личное ощущение счастья примерно так же, как латвийцы.

Самый высокий показатель ощущения счастья у людей в Финляндии – 74 пункта. Далее следуют Дания (73 пункта), Швеция (71 пункт), Эстония (70 пунктов) и Норвегия (68 пунктов). В Германии и Санкт-Петербурге (Россия) люди оценили ощущения счастья немного ниже (66 из 100 пунктов).

Исследование "Индекс счастья" проводилось в этом году в восьми странах: Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Германии, России (Санкт-Петербург), Эстонии и Латвии. В целом было опрошено 8582 человека (примерно по 1000 в каждой стране).