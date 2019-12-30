Пн, 30.12.2019
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"Поэтому я и развелся": Чем супруга Баскова не угодила Пугачевой?

Nikolajs Baskovs “Arēnā Rīga” priecē apmeklētājus ar šovu “Spēle”

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Российский певец Николай Басков вспомнил про забавный случай с подарком для Примадонны, который он в шутку назвал причиной своего развода. Об этом артист рассказал на программе "Привет, Андрей!". 

Николай рассказал, что он неоднократно пел дуэтом с Софией Ротару. Местами артист даже перенял ее манеру пения и пародировал.

Есть много видео, где Басков не только поет, но и делает подарки Софии Михайловне. 

"Я помню, когда я пришел на юбилей к Пугачевой. Я тогда поручил жене сделать подарок", - вспоминает он.

Николай не поинтересовался, что супруга купила Примадонне. Через год он поехал поздравлять с юбилеем Ротару. Подарил ей сережки с бриллиантами и браслет. 

"Ну надо же, Ротару дарят бриллианты, а мне машинку для чистки бриллиантов", - возмутилась тогда Алла Борисовна. 

Как отметил певец, вышел конфуз, ведь он не знал, что его бывшая супруга Светлана купила для Пугачевой.  

"Поэтому я и развелся", - подытожил Басков. 

Напомним,  в 2001 году Николай Басков женился на Светлане Шпигель. Ее отец бизнесмен Борис помогал Баскову раскручиваться на заре его карьеры. Пара Баскова и Шпигель считалась примером в российском шоу-бизнесе. Супруги редко рассказывали о проблемах, а в редких интервью выглядели счастливо. Однако, спустя год после рождения сына пара распалась.

Галерея: Николай Басков в Риге

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