"Поэтому я и развелся": Чем супруга Баскова не угодила Пугачевой?

Николай рассказал, что он неоднократно пел дуэтом с Софией Ротару. Местами артист даже перенял ее манеру пения и пародировал.

Есть много видео, где Басков не только поет, но и делает подарки Софии Михайловне.

"Я помню, когда я пришел на юбилей к Пугачевой. Я тогда поручил жене сделать подарок", - вспоминает он.

Николай не поинтересовался, что супруга купила Примадонне. Через год он поехал поздравлять с юбилеем Ротару. Подарил ей сережки с бриллиантами и браслет.

"Ну надо же, Ротару дарят бриллианты, а мне машинку для чистки бриллиантов", - возмутилась тогда Алла Борисовна.

Как отметил певец, вышел конфуз, ведь он не знал, что его бывшая супруга Светлана купила для Пугачевой.

"Поэтому я и развелся", - подытожил Басков.

Напомним, в 2001 году Николай Басков женился на Светлане Шпигель. Ее отец бизнесмен Борис помогал Баскову раскручиваться на заре его карьеры. Пара Баскова и Шпигель считалась примером в российском шоу-бизнесе. Супруги редко рассказывали о проблемах, а в редких интервью выглядели счастливо. Однако, спустя год после рождения сына пара распалась.