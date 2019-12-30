Во Владивостоке акробатка сорвалась с высоты прямо во время представления

Несчастный случай произошел 29 декабря во время представления "Елка в цирке", зрители снимали выступление на мобильные телефоны.

Очевидцы рассказали, что в рамках программы на арену вышли акробаты. Девушка выполняла акробатические элементы на высоте около 10 метров. В какой-то момент ей не удалось перехватить руки.

"Падение было очень жестким. Зал ахнул", - цитирует очевидцев портал "Восток-медиа".