Пн, 30.12.2019
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Во Владивостоке акробатка сорвалась с высоты прямо во время представления

ФОТО: Pixabay

После жесткого падения во время представления была госпитализирована цирковая акробатка. Известно, что инцидент произошел во Владивостоке. Об этом пишет РИА "Новости". 

Несчастный случай произошел 29 декабря во время представления "Елка в цирке", зрители снимали выступление на мобильные телефоны.

Очевидцы рассказали, что в рамках программы на арену вышли акробаты. Девушка выполняла акробатические элементы на высоте около 10 метров. В какой-то момент ей не удалось перехватить руки. 

"Падение было очень жестким. Зал ахнул",  - цитирует очевидцев портал "Восток-медиа". 

На данный момент не сообщается, почему акробатке не удалось выполнить элемент программы. Остается неизвестным и состояние девушки. После падения артистку унесли за кулисы, куда приехали сотрудники Службы неотложной медицинской помощи. 

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