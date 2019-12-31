Группа "Стекловата" сняла новую версию популярного клипа "Новый год"

Российская группа "Стекловата" снялась в новой версии клипа "Новый год", который был впервые опубликован в начале 2000-х. Об этом пишет Lenta.ru.
Новый ролик был опубликован на YouTube-канале оператора МТС.
В съемке приняли участие трое участников из оригинального состава: Денис Беликин, Александр Гуляев и Сергей Дядюн. Четвертым стал человек в костюме Деда Мороза, спевший строчки Артура Еремеева.
Напомним, видео "Новый год" стал настоящим интернет-мемом. За шесть лет его посмотрели 2,2 миллиона человек.
Издание Lenta.ru пишет, что участник коллектива Александр Гуляев признается, что не знает, как видео попало в Сеть. Изначально клип задумывался как видеообращение для воспитанников детдома.