Вт, 31.12.2019
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Группа "Стекловата" сняла новую версию популярного клипа "Новый год"

"Стекловата"

ФОТО: скриншот видео

Российская группа "Стекловата" снялась в новой версии клипа "Новый год", который был впервые опубликован в начале 2000-х. Об этом пишет Lenta.ru. 

Новый ролик был опубликован на YouTube-канале оператора МТС.

В съемке приняли участие трое участников из оригинального состава: Денис Беликин, Александр Гуляев и Сергей Дядюн. Четвертым стал человек в костюме Деда Мороза, спевший строчки Артура Еремеева. 

Напомним, видео "Новый год" стал настоящим интернет-мемом. За шесть лет его посмотрели 2,2 миллиона человек. 

Издание Lenta.ru пишет, что участник коллектива Александр Гуляев признается, что не знает, как видео попало в Сеть. Изначально клип задумывался как видеообращение для воспитанников детдома. 

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