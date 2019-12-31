С наступающим! Русский TVNET и Limon.ee встретились с читателями

Кто-то 31-го декабря ходит в баню, а портал Limon.ee традиционно в конце года приглашает читателей на каток в центре эстонской столицы - на горке Харью. На этот раз вместе с эстонскими коллегами в мероприятии принял участие редактор раздела "Звезды" Раиса Смирнова.