Вт, 31.12.2019
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С наступающим! Русский TVNET и Limon.ee встретились с читателями
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Кто-то 31-го декабря ходит в баню, а портал Limon.ee традиционно в конце года приглашает читателей на каток в центре эстонской столицы - на горке Харью. На этот раз вместе с эстонскими коллегами в мероприятии принял участие редактор раздела "Звезды" Раиса Смирнова.

Каждый год Limon.ee отлично проводит время в Старом городе - общается, разыгрывает призы и устраивает новогодний фейерверк эмоций. 

Сколько денег планируют потратить на новогодние подарки, кто их самая любимая знаменитость из России, знают ли молодые девушки, кто такой Павел Глоба или Тамара Глоба и многое другое. 

Смотрите веселое видео и заряжайтесь позитивом за несколько часов до Нового года вместе с нами!

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