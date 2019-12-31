С наступающим! Русский TVNET и Limon.ee встретились с читателями
Кто-то 31-го декабря ходит в баню, а портал Limon.ee традиционно в конце года приглашает читателей на каток в центре эстонской столицы - на горке Харью. На этот раз вместе с эстонскими коллегами в мероприятии принял участие редактор раздела "Звезды" Раиса Смирнова.
Каждый год Limon.ee отлично проводит время в Старом городе - общается, разыгрывает призы и устраивает новогодний фейерверк эмоций.
Сколько денег планируют потратить на новогодние подарки, кто их самая любимая знаменитость из России, знают ли молодые девушки, кто такой Павел Глоба или Тамара Глоба и многое другое.
Смотрите веселое видео и заряжайтесь позитивом за несколько часов до Нового года вместе с нами!