WhatsApp перестанет работать на части устройств

Мессенджер будет работать на смартфонах с операционной системой Android версии 4.0.3 и выше или с iOS 9, KaiOS 2.5.1 и новее. Пользователи старших ОС не смогут регистрироваться в приложении, а также пользоваться им.

В компании подчеркнули, что часть функций WhatsApp на старых операционных системах может остановить свою работу в любое время. В блоге также отмечается, что приложение не будет доступно владельцам Windows Phone с 31 декабря 2019 года.