Фото: Как звезды встретили Новый Год

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Думал выбрать какую то праздничную фотографию, чтобы написать этот пост, но напоролся на эту и просто не смог обойти её стороной! На ней сердце как никогда спокойно и счастье в каждом атоме ❤️ Хочется, чтобы следующий год был пропитан этим не меньше! Я люблю свою семью, люблю эту жизнь, люблю своих друзей, люблю своих поклонников, горячо люблю дело, которым занимаюсь, люблю музыку и танец, люблю сочетать, создавать и придумывать!!! Спасибо 2019му за всё хорошее и плохое, за каждую удачу и неудачу, за весь проделанный путь и за возможность чувствовать и ощущать! Всех с праздником, дорогие! Я желаю вам настоящего счастья, благополучия, гармонии и радости, любви в ваших сердцах и желания жить каждый день, каждую минуту и каждую секунду, здесь и сейчас 🙌🏼😉❤️ 2020, жди, мы идём к тебе и это будет АФИГИТЕЛЬНО🔥💪🏼🚀 #новыйгод #праздник #зима #семья #родные #друзья #дочь #счастье #россия #москва #снег #праздниккнамприходит