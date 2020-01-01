Илон Маск встретил Новый год на заводе Tesla

Также как и все остальные дни канун Нового года исполнительный директор Tesla Илон Маск провел на работе.

В понедельник, 30 декабря, вечером Маск написал в Twitter, что в новогоднюю ночь собирается отправиться на завод Tesla в Калифорнии, где будет помогать с доставками транспортных средств.

Headed to Tesla Fremont factory tomorrow to help with vehicle deliveries — Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2019

Обычно завод в конце каждого квартала очень загружен. Компания старается своевременно доставить транспортные средства, чтобы их можно было включить в статистику следующего месяца.

Новый год не единственный праздник, который Маск провел на работе. В июне 2019 года 48-летнего бизнесмена спросили, как он планирует провести свой день рождения. Он ответил, что работал над "глобальной логистикой", которая связана с доставками Tesla.

В одном из интервью Маск заявил, что в день рождения был один, без друзей и весь день работал в офисе Tesla.

Несмотря на то, что работа в день рождения может казаться маркетинговым ходом, возможно, Маск является трудоголиком. В начале 2019 года он заявил, что работал по 120 часов в неделю.

В третьем квартале 2019 года Tesla доставила 97 000 транспортных средств. Несмотря на то, что результат не оправдал надежды некоторых аналитиков, это стало рекордом предприятия.