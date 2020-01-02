"Раймонд Паулс за роялем", любовь и мастерство: определился победитель шоу "Голос"

Напомним, в финал вышли Антон Токарев, Ив Набиев, Аскер Бербеков и Арсен Мукенди.

Начался финал с новогоднего хита Last Christmas, исполненного четверкой финалистов.

Впервые в истории "Голоса" в финале были только одни мужчины.

Ведущий Дмитрий Нагиев объяснил, что теперь голосования стали более честные. Голосовать могли только жители России. Способ голосования - только при помощи SMS. За весь финал можно было проголосовать за одного участника лишь три раза. Но главное - надо подтвердить свою личность, дождавшись входящее сообщение для авторизации.

Деньги, полученные за голосование были направлены на благотворительность - в фонд Натальи Водяновой "Обнаженные сердца".

Первым перед наставниками и зрителями предстал Арсен Мукенди. Вместе с Валерием Сюткиным он исполнил бессмертную песню "7000 тысяч над Землей".

Следом за ними вышли Ив Набиев и Полина Гагарина. Они спели хит Полины 2019 года "Смотри". Зал взорвался овациями, поддерживая этот чувственный и эмоциональный дуэт.

Любимцы публики - Антон Токарев и его наставник Сергей Шнуров ответили противникам своей версией "Супер Гуд" ("Ленинград").

Неожиданно на сцене появились другие участники команды Шнурова. Все они подпевали и танцевали вместе с Токаревым.

Антон подошел к Гагариной, извинился за все и преподнес ей букет. "Молодцы!" и "Браво!" - скандировал обезумевший зал.

Последним на сцене появился Аскер Бербеков, ему аккомпанировал и подпевал сам Константив Меладзе. Они исполнили один из хитов композитора - "Как ты красива сегодня".

"Как изящно за роялем смотрелся Раймонд Паулс", - пошутил Нагиев после номера.

Следом вновь выступил Арсен Мукенди и удивил зрителей кавером на песню "Парень чернокожий" Леонида Агутина, а следом хит трансформировалась в фанковую композицию "I wish".

Ив Набиев ответил самоуверенным исполнением хита Светланы Лободы Superstar. Во время своего выступления парень сорвал с себя оранжевую спецодежду, в которой он был.

Подопечный Сергея Шнурова Антон Токарев начал номер с чувственного пения под рояль. Оказывается, молодой человек выбрал хит Макса Коржа "Жить в кайф".

Он пел и обращался к людям в зале. Он заставил аудиторию поднять руки и двигать ими в такт.

Первый этап сольных выступлений закрывал Аскер Бербеков с песней "Can't Help Falling In Love" легендарного Элвиса Пресли.

Далее голосование было остановлено, а состязание продолжили лишь три конкурсанта - Аскер Бербеков, Антон Токарев и Ив Набиев.

Линии голосования вновь были открыты.

Во втором этапе сольных прослушиваний первым к зрителям вышел Ив Набиев, который устроил настоящее театральное представление под песню Гарика Сукачева "Моя бабушка курит трубку".

Вторым выступал Антон Токарев с композицией Эда Ширана "Castle on the hill".

Аскер Бербеков завершал финальный раунд и исполнил песню "Карточный домик".

После того, как было завершено голосование проект покинул Ив Набиев.

Осталось два финалиста - Токарев и Бербеков.

Ведущий дал слово наставникам.

"Я бы тебя вызвал на интеллектуальный поединок, но ты сегодня, как всегда, без оружия", - сказал Сютким Шнурову.

Лидер группировки "Ленинград" отметил довольно лаконично:

"Сколько прекрасный голосов... С формой у нас все впорядлке, давайте подумаем о содержании", - указал лучший наставник восьмого сезона.